Wie das Trau(m)ringhaus in Eilpe die Coronakrise meistert

Wie hat sich das Leben und das Arbeiten in Hagen durch die Coronakrise verändert? Was bewegt die Menschen im Stadtgebiet? Unsere neue Miniserie gibt Einblicke in Herausforderungen, vor denen Hagener und Hagenerinnen aktuell stehen, in Hoffnungen, kraftspendende Momente in der Krise und Schicksale. Im Trau(m)ringhaus in Eilpe werden die Hygienemaßnahmen beispielsweise zur Belastung für die Mitarbeiter, sagt Geschäftsführer Nader Jalili Tanha.

1. Wie hat sich die Arbeit im Trau(m)ringhaus verändert? Werden weniger Ringe gekauft?

Nader Jalili Tanha: Da eine Trauringberatung durchschnittlich 90 Minuten dauert und wir die

Hygienemaßnahmen zu 100 Prozent umsetzen, entsteht durch das Tragen des Mundschutzes in dieser Beratungszeit eine gewisse Erschöpfung und Müdigkeit der Mitarbeiter durch nicht ausreichende Sauerstoffzufuhr. Da die Standesämter glücklicherweise wieder geöffnet haben, kaufen die Paare aber weiterhin Trauringe. Aktuell haben wir nur wenig Umsatzverlust in Hagen.

2. Wie sieht die Beratung derzeit aus? Was ist mit Paaren, die ihre Hochzeit verschieben?

Die Beratung der Paare erfolgt unter strengsten Hygienemaßnahmen. Die Kunden und Mitarbeiter sind daran gehalten, sich vor jeder Beratung die Hände zu desinfizieren, Kunden und Mitarbeiter tragen Mundschutz, an den Beratungstischen und im Thekenbereich ist eine ,Spuckwand’ eingebaut worden.

Außerdem werben wir dafür, dass die Kunden telefonisch oder über die Internetseite vorab Einzeltermine vereinbaren, sodass in unserem Trauringstudio jeweils immer nur die Beratung für ein Paar erfolgt, obwohl wir die Möglichkeit hätten, aufgrund unserer großen Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern, viel mehr Beratungen gleichzeitig vorzunehmen. Wir haben aber nicht das Gefühl, das wir durch das Verschieben von Hochzeiten zur Zeit Umsatzverluste erleiden. Sollte es eine zweite große Ansteckungswelle geben, würden wir dies jedoch natürlich merken.

3. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie aktuell - und ziehen Sie auch positive Erkenntnisse aus der Krise?

Die größte Herausforderung ist, dass die bis jetzt entstandenen Umsatzverluste durch die Zeit der Ladenschließungen und eventuell zukünftigen Verlusten langfristig durch Reduzierung der Betriebskosten aufgefangen werden.

Unsere geplante Hochzeitsmesse im März hatten wir im Vorfeld abgesagt und ob unsere für den 27. September geplante Hochzeitsmesse stattfindet, entscheiden wir in den nächsten Wochen. Da wir in unserer Verkaufsfläche eine Dauerausstellung mit über 15 der wichtigsten Hochzeitsbranchen haben, arbeiten wir an einem Konzept, das Paare mit der gewünschten Branche vor Ort so zusammen bringt, so dass Einzelberatungsgespräche möglich sind.

Mit Nader Jalili Tanha sprach Laura Handke