Wie ein Räuber aus Hohenlimburg durch Zufall geschnappt wird

Dieser Hohenlimburger Portemonnaie-Räuber wäre wohl nie gefasst worden. Zu vage war die Täterbeschreibung und zudem gab es keine Spuren. Doch dann kam der Polizei ein wichtiger Mitarbeiter zur Hilfe: Kommissar Zufall.

Der 21. September 2018, ein Freitag. Gegen 6 Uhr morgens steht ein 18-Jähriger an der Haltestelle „Lenne-Arena“ und wartet auf den Bus. Der junge Landschaftsgärtner hat seine Geldbörse bereits in der Hand, weil er gleich sein Firmenticket vorzeigen will. Da tritt plötzlich von hinten ein Unbekannter an ihn heran, greift nach dem Portemonnaie, reißt daran – und läuft damit weg.

80 Euro Bargeld werden erbeutet, der Täter verschwindet

Erbeutet werden die Börse, etwa 80 Euro Bargeld, eine Debitkarte der Sparkasse Hagen, der Personalausweis und das Firmenticket des Geschädigten. Weil dieser noch versucht hatte, sein Portemonnaie festzuhalten und es dem Täter nur „unter Kraftaufwendung“, also mit Gewalt, dann doch gelang, es wegzureißen, wird der Vorfall später als Raub gewertet. Da das Opfer den Räuber aber nur unzureichend beschreiben kann, kommt die Polizei bei ihren Ermittlungen zunächst nicht weiter.

Das ändert sich 13 Tage später, am 4. Oktober 2018: „Kommissar Zufall“ tritt auf den Plan. In der Zwischenzeit hatte sich der bis dahin unerkannt gebliebene Täter, ein 22-jähriger Maurergeselle aus Henkhausen, bei einer Freundin in Hagen-Haspe einquartiert. Dass sie ihn („wegen seines Drogenkonsums“) bei sich aufgenommen hat, wird ihr letztlich mit Undank heimgezahlt: Während sie im Badezimmer unter der Dusche steht, durchwühlt er ihre Sachen, stiehlt ihr I-Phone und verschwindet.

Das entwendete Mobil-Telefon kann geortet werden

Womit der Handy-Dieb aber nicht rechnet: Das entwendete Mobiltelefon kann von der Besitzerin geortet werden. Er befindet sich mit dem gestohlenen Gerät, so wird ihr angezeigt, direkt am Hauptbahnhof. Die junge Frau benachrichtigt die Polizei. Kurz darauf klicken die Handschellen. Der Klauer wird festgenommen und auf der Wache von Beamten durchsucht. Dabei finden sie in seiner Jackentasche auch den Ausweis von dem jungen Hohenlimburger, der frühmorgens an der Bushaltestelle überfallen worden war. So sind auf einen Schlag gleich zwei Fälle aufgeklärt: Der I-Phone-Diebstahl und – durch Kommissar Zufall – auch der Hohenlimburger Portemonnaie-Raub.

Jetzt fand vor dem Schöffengericht Hagen der Prozess statt. Erst drei Tage vor seinem Gerichtstermin war der Angeklagte aus der Jugendstrafanstalt Iserlohn entlassen worden. Er hat seit 2011 ein akutes Problem mit Marihuana, drei Therapie-Anläufe wurden von ihm abgebrochen, zwischendurch hielt er sich für längere Zeit in der Türkei auf. Das gestohlene I-Phone, das die Freundin als Eigentümerin längst zurückerhalten hat, wollte der Mann aus Henkhausen aber angeblich nicht verkaufen, sondern „für Drogenbestellungen selbst nutzen“. In seinem Strafregister stehen fünf Eintragungen.

Bisher mild davon gekommen

Der Angeklagte schluckt: „Ich war jetzt insgesamt drei Jahre und sieben Monate eingesperrt und will meine Vergangenheit hinter mir lassen.“ Bei dem 18-Jährigen, dem er an der Bushaltestelle das Portemonnaie weggerissen hatte, entschuldigte er sich artig: „Es tut mir sehr leid. Ich kann die 80 Euro auch gerne zurückzahlen.“ Verteidiger Michael Aßhauer: „Es war ein Raub ohne weitere Gewaltanwendung, am untersten Rand, was den Tatbestand überhaupt erfüllt. Und mein Mandant ist jetzt clean.“ Der Anwalt beantragte eine Bewährungsstrafe.

Das Schöffengericht folgte dem Antrag, verhängte anderthalb Jahre Haft auf Bewährung, „unter Zurückstellung erheblicher Bedenken“, wie Richter Michael Brass betonte – der zugleich noch Kollegenschelte austeilte und dem Angeklagten zugute hielt, „dass Sie bisher durch die milde Schule unserer Jugendrichter gegangen sind, die Sie schon entsprechend negativ geprägt haben.“