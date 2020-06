In unserem Heimat-Check haben die Teilnehmer die Seniorenfreundlichkeit in ihrem Quartier bewertet.

Unser großer Heimat-Check geht weiter - wir haben das Thema Seniorenfreundlichkeit beleuchtet. Was meint ihr zu diesem Thema? Wo läuft es gut für ältere Menschen in Hagen, wo hakt es, was könnte verbessert werden? Wir möchten ausgewählte Stimmen (gern mit Kopfbild) demnächst bei uns in der Zeitung veröffentlichen.