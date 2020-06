Wohnmobil-Trend geht auch an Hohenlimburg nicht vorbei

Nur für Wohnmobile: Seit gut einem Jahr gibt es den Stellplatz am Richard-Römer-Lennebad. Am Wochenende waren die Plätze gefragt.

Hohenlimburg. Wohnmobile erfreuen sich einem gestiegenen Interesse – das geht an Hohenlimburg nicht vorbei. Stellplatz am Lennebad hat aber noch Luft nach oben

Mit dem ersten Wohnmobil-Stellplatz der Stadt verschaffte sich Hohenlimburg vergangenes Jahr eine Pole-Position im Rennen um die reisenden Camper und Caravaner dieser Republik. In der Corona-Zeit verzeichnet die Branche einen Zuwachs wie nie zuvor: mit 10.000 Neuzulassungen rollten laut Kraftfahrtbundesamt im Mai so viele Reisemobile auf die Straße, wie nie zuvor. Eine Welle, die auch Hohenlimburg berührt, wie das Beispiel von Martina aus Xanten zeigt.

Die junge Frau, blond, sportlich, die ihren Nachnamen aus beruflichen Gründen nicht in der Zeitung lesen möchte, campierte kürzlich mit ihrem Wohnmobil auf dem Stellplatz am Lennepark. Kein Urlaub auf Dauer, wie sie sagt. Eher eine kurze Zwischenstation. „Ich will später weiter zum Tauchen an die Sorpe“, sagt sie, „und hole dafür einen Freund aus Hohenlimburg ab.“ Eine Nacht habe sie auf dem Stellplatz verbracht. Ihr Fazit?

Könnte schöner sein

„Das ist ehrlich gesagt nicht mein Wahlort. Es ist eben nur ein Parkplatz“, sagt sie. „Andererseits habe ich mich auch noch nicht groß im Lennepark umgesehen.“ So ist ihr Blick geprägt von dem grauen Asphalt mit einem Stahlzaun, auf dem das Wohnmobil kostenlos stehen darf. „Als Wohnmobil-Besitzerin bin ich generell dankbar, dass es überhaupt solche Plätze für die Fahrzeuge gibt“, schiebt sie nach. „Aber wenn der Zaun zum Park wegfiele und das Fahrzeug näher an der Lenne stehen könnte, das wäre schon der Hammer.“

Dirk Schakanowski am Steuer eines seiner Wohnmobile. Er besitzt einen Miet- und Servicestützpunkt für Wohnmobile und Wohnwagen in Oege. Foto: Marcel Krombusch

Anregungen, die Frank Schmidt, Bürger für Hohenlimburg, interessiert aufnimmt. Sieben Jahre hat die Fraktion für einen Wohnmobil-Stellplatz am Richard-Römer-Lennebad gekämpft, bis die Idee letztlich im März 2019 umgesetzt wurde. „Man könnte darüber nachdenken, die Zaunelemente zu entfernen“, sagt Schmidt.

„Darüber hinaus wäre es aber auch sehr wünschenswert, wenn die Hagen Agentur das Potenzial des Platzes erkennen würde“, schwebt ihm ein Ausbau der Stellplätze etwa mit Wasser- und Stromanschluss vor. „Besser kann so ein Stellplatz nicht liegen und die Resonanz ist auch sehr positiv“, verweist Schmidt auf mehrere gute Bewertungen im Internet.

Fahrzeug-Vermietung profitiert

Die Vorzüge der grünen Landschaft und Flüsse rund um Hagen für Wohnmobilbesitzer mehr zu fördern, das würde auch Dirk Schakanowski begrüßen – allerdings nicht ganz ohne Eigeninteresse. Denn Schakanowski leitet in Oege einen Miet- und Werkstatt-Stützpunkt für Wohnmobile und Wohnwagen – den einzigen dieser Art in Hagen.

„Das Geschäft zieht gerade richtig an“, sagt Schakanowski. „Die Auftragslage ist inzwischen sehr hoch.“ Auch deshalb soll nächstes Jahr in drei neue Miet-Fahrzeuge für die Flotte investiert werden. Alle Wagen sind voll ausgestattet, mit Geschirr, Kabeltrommel, Campingstühlen und Gasflasche für den Herd. Mietpreis: je nach Größe und Saisonzeit zwischen 80 Euro und knapp 110 Euro pro Tag, plus Kaution und Servicepauschale.

Früher mobile Werkstatt

„Zu unseren Kunden zählen viele junge Leute mit Kindern. Die meisten mieten sich das Fahrzeug für zwei bis vier Wochen“, sagt Schakanowski, der neben der Vermietung auch Sondereinbauten für Wohnmobilbesitzer erledigt, wie Photovoltaik auf dem Dach oder eine Multimedia-Anlage für den Innenraum. „Ich war früher mit der Werkstatt mobil unterwegs. Aber dann bin ich in die Werkstatt gezogen, weil immer mehr Kunden kamen.“