Zeit für fundierte Debatten verplempert

Die strategisch durchdachte Gestaltung von Schulentwicklung bleibt in Hagen ein quälender Prozess. In dieser Wahlperiode hatte die Politik immerhin sechs Jahre Zeit, um die Bildungszukunft für die Kinder der Stadt zu gestalten. Bis heute – wir sind bloß noch vier Monate vor der nächsten Kommunalwahl – ist keine einzige Entscheidung getroffen worden. Diese Tatsache ist nicht bloß beschämend für die Mandatsträger, sondern vor allem ein Schlag ins Gesicht aller Eltern und Schüler, die völlig zu Recht erwarten, dass die Bildungswege in einer Stadt fundiert geplant und intelligent gestaltet werden.

Dabei ist der Handlungs- und Entscheidungsdruck bereits seit Jahren ablesbar. Geburtenanstieg, Zuwanderung und randvolle Kitas signalisieren unmissverständlich, dass auch an den Grundschulen dringend zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssen. Das betrifft sowohl das Klassenangebot als auch den OGS-Bereich. Daraus ergibt sich wiederum die logische Konsequenz, dass auch im Bereich der weiterführenden Schulen die Weichen dringend nachjustiert werden müssen.

Stattdessen versucht man jetzt im Werkstatt-Verfahren mit operativer Hektik zunächst kurzfristig die Brände in der Primarstufe (Klassen 1 bis 4) zu löschen und blickt dann erst in einem zweiten Schritt nach der Sommerpause auf Haupt-, Real-, Sekundar-, Förder- und Gesamtschulen sowie die Gymnasien. Und dies alles im Getöse eines emotionsbehafteten Kommunalwahlkampfes, vor dem auch noch die kompletten Sommerferien liegen? Ein völlig unrealistisches Szenario, das vor allem Volksreden der Bildungsideologen und unterschiedlichen Schullobbyisten erwarten lässt, aber mit fundierter, abwägender politischer Arbeit und der Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten und Sachargumente der Eltern, Kinder und Lehrerkollegien wenig zu tun hat.

Schon jetzt ist absehbar, dass der neu zu wählende Rat sich mit diesem sensiblen Thema ebenfalls noch dringend auseinandersetzen muss. Diese neuen Köpfe müssen sich jedoch zunächst in diese Materie einarbeiten, um eine verantwortungsvolle und fachlich belastbare Entscheidung treffen zu können. Eine Tatsache, die sicherlich dafür sorgen wird, dass die Entscheidungsprozesse sich weiter in die Länge ziehen und beispielsweise eine vierte innerstädtische Gesamtschule, die von den Eltern seit Jahren gefordert wird, weiter auf sich warten lässt.

Letzlich trägt die Verwaltungsspitze die Verantwortung dafür, das die Hagener Schüler- und Elternschaft weiter im Ungewissen schwebt. Hier hätten die notwendigen Entscheidungsprozesse schon viel früher der Politik abgefordert werden müssen, um den Bürgern langfristig eine verlässliche Perspektive aufzeigen zu können. Die Zeitspielerei der vergangenen Jahre rächt sich jetzt – und zwar auf dem Rücken der Hagener Familien.