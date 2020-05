Zukunft der Schulen in Hagen wird Fall für Werkstattgespräch

Vorschläge zur möglichen Weiterentwicklung der Hagener Schullandschaft liegen inzwischen reichlich auf dem Tisch. Parteien, Schulpflegschaften und Lehrerkollegien werden mit Verschiebungs-, Schließungs- und Tauschszenarien selbst kreativ, während Delegationen im Schatten der Corona-Krise durch Schulgebäude schleichen, um ein geeignetes Plätzchen für den künftigen Gesamtschulstandort der FESH zu finden.

Hinzu kommt ein umfangreiches Fachgutachten des Biregio-Instituts unter der Federführung des Bonner Schul-Experten Wolf Krämer-Mandeau, das seit Wochen auf dem Tisch liegt und mit Vorschlägen versucht, Impulse für eine Bildungszukunft in Hagen zu geben. Angesichts dieser verworrenen Gemengelage will die Politik jetzt versuchen, in Form von Werkstattgesprächen das drohende Debattenchaos in geordnete Bahnen zurückzuführen – und Entscheidungen zu treffen.

„Der Gutachter spricht bei seinen Vorschlägen nur von Optionen, die breit diskutiert werden müssen“, forderte Friedrich-Wilhelm Geiersbach, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, in der Sitzung des omnizuständigen Haupt- und Finanzausschusses (HFA) dringend entsprechende Beratungen ein, damit endlich die benötigten zusätzlichen Grundschulplätze in Hagen geschaffen und der Weg zu einer vierten städtischen Gesamtschule in Hagen geebnet werden könne. „Wir haben keine Zeit mehr, um in langfristige Neubauprojekte einzutreten“, warnte Geiersbach.

Eine Einschätzung, die CDU-Fraktionschef Stephan Ramrath ausdrücklich teilte: „Allein im Bezirk Mitte werden bis 2024 etwa 400 zusätzliche Mädchen und Jungen im Primarbereich erwartet – da herrscht höchster Handlungsdruck.“ Allerdings könne der HFA diese Fragen gar nicht sachgerecht entscheiden. „Wir müssen die Fachpolitiker und die Betroffenen in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen.“

Höchste Transparenz schaffen

Eine Forderung, mit der er bei seinem grünen Allianzpartner offene Türen einrannte: „Trotz Corona müssen wir versuchen, die Öffentlichkeit zu beteiligen“, appellierte Grünen-Fraktionssprecherin Nicole Pfefferer, bei einem so emotional behafteten Thema wie der Schulentwicklungsplanung höchste Transparenz zu schaffen. Gleichzeitig sprach sie sich dafür aus, in der Hagener Innenstadt keines der Gymnasien zur Disposition zu stellen und dennoch im Bezirk Mitte eine weitere Gesamtschule zu etablieren. „Beide Schulformen werden in Zukunft gebraucht, der Zulauf ist da“, unterstrich CDU-Ratsherr Thomas Walter.

Entsprechend entschied der HFA, noch vor den Sommerferien ein öffentliches Werkstattgespräch zur Schulentwicklungsplanung mit dem Fokus auf den Grundschulbereich anzubieten. An diesem sollen neben den Fachpolitikern des Hagener Rates auch Sprecher der Schulformen, der Stadtschulpflegschaft, die Schulrätin sowie eine begrenzte Anzahl an Gästen teilnehmen können. „Die Teilnehmer des Werkstattgesprächs erarbeiten Empfehlungen für einen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses in der Sache noch vor der Sommerpause“, hieß es in dem von CDU, Grünen und FDP eingebrachten Beschlussvorschlag mit Hinweis auf die drängende Zeit.

Die SPD konnte sich derweil mit ihrer Anregung, auch die weiterführenden Schulen gleichberechtigt in diese Betrachtung mit einzubeziehen, nicht durchsetzen. Das sei erst nach der Sommerpause notwendig, so die Haltung der Allianz-Fraktionen, weil hier das Nachwachsen der stärkeren Schülerjahrgänge noch ein wenig Zeit habe: „Bei den Gesamtschulen besteht zwar dringender Bedarf. Aber aufgrund der problematischen Diskussion der Schulen in der Innenstadt muss eine stadtübergreifende Lösung mit möglichst großer Akzeptanz entwickelt werden“, fällt hier der Blick jetzt auf die Zeit nach der Sommerpause. „Diese zeitliche Abfolge wird dafür sorgen, dass die Etablierung einer vierten Gesamtschule sich in die Länge zieht“, warnte SPD-Ratsherr Werner König vor einer Missachtung des seit Jahren formulierten Elternwillens.