Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei weitere Kandidaten aus Hagen

Auch Julien Werner aus Hohenlimburg hat an der aktuellen Staffel von DSDS teilgenommen. Der 18-Jährige singt im Kirchenchor Elsey und ist in der evangelischen Jugendarbeit aktiv. Nebenbei geht er zu Castings von Shows wie „Deutschland sucht den Superstar" und „The Voice". Sein Auftritt war am 28. Januar auf RTL zu sehen. Weitergekommen ist der junge Mann allerdings nicht.

Und noch ein Hagener versuchte erst kürzlich bei DSDS sein Glück: Leonard Saake. Doch auch dieser junge Mann, der einmal Schlagersänger werden möchte, konnte die Jury bei seinem Auftritt am 11. Januar nicht überzeugen. Daraufhin bekam der damals 19-Jährige, mittlerweile 20-Jährige, sogar einen Ausraster.