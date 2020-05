Zwölf Bewohner der beiden Häuser in Hagen positiv getestet

Hagen. Die Stadt Hagen gab am Freitag bekannt, dass nach dem Massenabstrich in zwei großen Häusern zwölf Bewohner positiv auf Corona getestet wurden.

In den beiden Häusern, in denen das Hagener Gesundheitsamt am Mittwoch einen Massenabstrich angeordnet hatte, wurden insgesamt zwölf Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilte die Stadt Hagen am Freitag mit.

Wie berichtet, hatte die Stadt die Bewohner von zwei Häusern an der Eckeseyer Straße und der Södingstraße in Wehringhausen zum Abstrich gebeten. In beiden Häusern war jeweils ein Bewohner erkrankt, und da die Behörde nicht wusste, wer aus dem Bekanntenkreis der Betroffenen möglicherweise angesteckt worden war, wurde bei allen Hausbewohnern ein Abstrich angeordnet.

14-tägige Quarantäne

Die zwölf Personen mit positivem Befund stehen nun unter 14-tägiger Quarantäne, ebenso ihre Wohnungsgenossen. Die übrigen Bewohner der Häuser dürfen sich frei bewegen. Die Häuser stehen auch nicht unter Bewachung, wie das noch bei zwei Gebäuden in der Wehringhauser Straße der Fall war, wo dennoch drei Bewohner den Ordnungshütern über eine Leiter entwischen konnten.

Insgesamt verläuft die Verbreitung des Virus in Hagen nach Auskunft der Stadt relativ undramatisch. Legt man die von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgegebene Richtzahl zugrunde, wonach 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen einen erneuten Lockdown nach sich ziehen würden, so müssten in Hagen (195.000 Einwohner) innerhalb einer Woche 98 neue Corona-Fälle bekannt werden.

Ein solcher Wert wurde seit dem ersten Hagener Corona-Fall am 6. März bislang nie erreicht.