1102 Vogelfreunde auch aus Hattingen zählen Wintervögel

Hattingen Der Nabu hatte aufgerufen, Vögel in den heimischen Gärten innerhalb einer Stunde zu zählen. Die Resonanz im EN-Kreis war beachtlich.

Kohlmeise, Hausperling und Blaumeise haben das Treppchen bei der diesjährigen "Stunde der Wintervögel" eingenommen. Der Nabu hatte dazu aufgerufen, Vögel in den heimischen Gärten innerhalb einer Stunde zu zählen. 1102 Vogelfreunde nahmen sich den Aufruf im Ennepe-Ruhr-Kreis zu Herzen und machten mit.

Blaumeise stand Fokus der Beobachtungen

Im Fokus der diesjährigen Beobachtungen stand die Blaumeise, die im Vorjahr mit einer Virus-Epidemie zu kämpfen hatte. "Eine wirkliche Erholung des Blaumeisen-Bestands ist aktuell nicht zu sehen", sagt Thomas Griesohn-Pflieger, der vor zwölf Jahren die Hattinger Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschlands gründete. Die Erholung könne auch zwei oder drei Jahre dauern. Da die Lebensbedingungen nicht besser werden, sei es für die Blaumeise auch nicht so einfach, wieder zu ihrem alten Bestand zu kommen, so Griesohn-Pflieger.

Auch Grünfinken werden seltener

Ähnlich sei die Situation der Grünfinken, die in den heimischen Gärten immer seltener werden. "Vergleicht man die Zahlen von vor zehn Jahren und heute haben wir maximal noch ein Drittel der Grünfinken hier", sagt Griesohn-Pflieger, der die Bemühungen der Politik, den Naturschutz zu verbessern und dem Klimawandel entgegenzutreten, immer noch für deutlich zu zögerlich hält. Die Bevölkerung sei schon viel weiter, aber in der Politik laufe alles sehr zäh. Das Interesse der Menschen an Natur und speziell an den Vögeln wächst deutschlandweit, wie auch im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Viele sind durch Corona grünfixierter

In 757 Gärten wurden 24.140 Vögel im EN-Kreis gezählt. "Die immer höher werdende Beteiligung bei solchen Aktionen hat mehrere Gründe", sagt Thomas Griesohn-Pflieger. "Die Bio-Diversität ist ja ein Thema, welches immer mehr zur Sprache kommt, außerdem sind die Menschen durch Corona deutlich grünfixierter als vorher. Sie genießen die Natur, und da wird man automatisch auch auf die Vögel in der Umgebung aufmerksam." Allerdings haben einige Leute die Wichtigkeit dieses Themas noch nicht verstanden, anders seien Gärten, die mit Schotter zugeschüttet werden, nicht zu erklären, so der Gründer der Hattinger Nabu-Ortsgruppe.

Amsel ist sehr häufig zu sehen

Die Amsel, in der Gesamtwertung auf Rang vier, bekamen fast alle Vogelfreunde in ihrer Beobachtungszeit zu sehen, in 92 Prozent aller Gärten machte eine Amsel Halt. Die Kohlmeise, die insgesamt 2659 Mal im Ennepe-Ruhr-Kreis in Erscheinung trat, tauchte in 87 Prozent aller Gärten auf. Deutlich häufiger als in den Vorjahren wurde die Wacholderdrossel gesichtet, sie landete auf Rang zwölf. "Das ist aber vor allem durch die Witterung zu erklären", sagt Griesohn-Pflieger. „Eigentlich hält sich die Wacholderdrossel an den Waldrändern auf, nur wenn es wirklich kalt wird, kommen sie in die Gärten. Und das war an den Beobachtungstagen der Fall."





Weitere Informationen, Beobachtungszahlen und Karten gibt es auf der Internetseite des Naturschutzbundes Nordrhein-Westfalen: www.nrw.nabu.de.