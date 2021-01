67-Jähriger aus Hattingen ist weiteres Corona-Todesopfer

Hattingen Seit Freitag sind im Ennepe-Ruhr-Kreis sechs weitere Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Ingesamt sinkt aber die Inzidenz.

In Hattingen wird das 54. Todesopfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beklagt. Das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises berichtet, dass innerhalb eines Tages im Kreisgebiet 36 weitere Infektionsfälle gemeldet worden sind.

Inzidenz in Hattingen steigt leicht

Der gestorbene Hattinger war mit 67 Jahren jünger als die meisten vorangegangenen Todesfälle, die Zahl der Infizierten in der Stadt steigt auf aktuell 144, die Sieben-Tage-Inzidenz in Hattingen leicht auf 112,05 (Vortag 110,22). Demgegenüber ist die zusammengefasste Inzidenz aller Menschen im Kreisgebiet von 114,77 am Freitag auf aktuell 104,9 gesunken. Weitere Todesfälle der letzten 24 Stunden sind eine 80-Jährige und ein 68-Jähriger aus Schwelm, eine 87-Jährige und eine 91-Jährige und ein 77-Jähriger aus Witten. Alle Aufgeführten lebten mit Ausnahme des Hattingers in Seniorenheimen.

Aktuell 7624 Corona-Fälle im EN-Kreis

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 7624 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 23. Januar), von diesen sind aktuell 947 infiziert, 6456 gelten als genesen.