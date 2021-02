Beauftragte im EN-Kreis begrüßen sprachliche Gleichstellung

Hattingen Der Duden verwendet in seiner Online-Ausgabe nun auch weibliche Berufsbezeichnungen. Warum das die Gleichstellungsbeauftragten im EN-Kreis freut

Der Duden verwendet zukünftig in seiner Online-Ausgabe nicht nur die männliche Berufsbezeichnung, sondern differenziert. Gleichberechtigt stehen dort jetzt etwa Ärztin und Arzt. Die Gleichstellungsbeauftragten im Ennepe-Ruhr-Kreis freuen sich über dieses Signal.

"Eine geschlechtersensible Sprache ist ein Akt der gesellschaftlichen Wertschätzung und die Erkenntnis des Dudenverlags, nicht so tun zu können, als ob es das Gendern nicht gäbe, ist sehr zu begrüßen", betonen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis, darunter auch Katrin Brüninghold von der Stadt Hattingen.

Sprache beeinflusst Gedanken und Vorstellungen maßgeblich

Diese Entwicklung ist für die Gleichstellungsbeauftragten auch deshalb so relevant, weil Sprache Gedanken und Vorstellungen maßgeblich beeinflusse. Denn: "Ist nur von dem Piloten die Rede, assoziiert man diesen Beruf nur mit Männern. Es gilt, auch durch die Sprache Rollenbilder aufzubrechen. Wenn Frauen nicht explizit benannt, sondern immer nur mitgemeint sind, werden ihre Leistungen in der Gesellschaft nicht sichtbar."

Die Gleichstellungsbeauftragten im Ennepe-Ruhr-Kreis werben deshalb für einen geschlechtersensiblen Umgang mit der Sprache. Und dies gerade und vor allem auch in diesen Zeiten der . "Also in Zeiten, in denen das Zurückfallen in traditionelle Rollenmuster zu verzeichnen und die sprachliche Sichtbarkeit von Frauen besonders wichtig sind.

