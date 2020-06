Bochum: Tödlich verunglückte Motorradfahrer kamen von Party

Nach dem fürchterlichen Motorradunfall am Pfingstwochenende, an dessen Folgen zwei junge Männer aus Bochum und Hattingen (19, 22) starben, wurden weitere Einzelheiten bekannt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die beiden Männer am Samstagabend Gäste einer Gartenparty in Bochum-Linden. Diese fand in der Nähe der Straße Donnerbecke statt, wo sich später der Unfall ereignete.

Fahrer war vermutlich nicht alkoholisiert

Mehrere Zeugen haben der Polizei berichtet, dass die beiden Gäste in der Nacht mehrfach mit dem Motorrad auf der "Donnerbecke" hin und hergefahren seien, mit überhöhter Geschwindigkeit, offenbar aus reinem Spaß. Gegen 0.20 Uhr verlor der Fahrer (19) dann bei zu hohem Tempo die Kontrolle über den Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Laterne.

Er und sein Sozius erlagen kurz nach dem Unfall im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Überhöhte Geschwindigkeit ist laut Polizei nach jetzigem Stand auch die Unfallursache.

Laut Polizei war der Fahrer vermutlich nicht alkoholisiert. Beide trugen keinen Helm.