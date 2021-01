Büchersammlung aus Hattingen wertet Nationalbibliothek auf

Hattingen Über 30 Jahre hat Hans Hartung aus Hattingen bewegliche Bücher gesammelt. Die komplette Sammlung übernimmt nun die Deutsche Nationalbibliothek.

Über 4000 Bücher in 50 Regalmetern, untergebracht in zwei Räumen. Das ist die Bilanz der rund 30-jährigen Sammeltätigkeit des Hattingers Hans Hartung. Doch für den Senior aus Blankenstein heißt es nun Abschied nehmen – in Kürze wird seine Sammlung kinetischer (beweglicher) Bücher in die Deutsche Nationalbibliothek nach Leipzig ziehen.

„Es fällt wirklich nicht leicht, das abzugeben“, fasst der 81-Jährige in einem Gespräch über seine Sammlung zusammen. Denn es sind außergewöhnliche und spannende Stücke dabei, Raritäten, Antiquitäten und auch wirklich wertvolle Bücher – allesamt mit Elementen zum Drehen, Schieben, Ziehen oder Herausklappen (Pop-Up).

Alt, selten oder modern - In Hans Hartungs Regalen findet sich fast alles

So gibt es in der „Sammlung Hans Hartung“ ein sechs Kilo schweres, ledergebundenes „Astronomicum Caesareum“ von Peter Apian. Zwar handelt es sich nicht um das Original aus dem 16. Jahrhundert, sondern um ein Faksimile (also eine originalgetreue Nachbildung), das mit seinen 40 Drehscheiben aber nicht weniger beeindruckend ist.

Auch das älteste deutschsprachige Ziehbilderbuch befindet sich - sogar im Original - in der Sammlung. Die Darstellung von „Vergnügungen der höheren und niederen Stände“, wie es im umständlich formulierten Titel heißt, erschien 1835 als Kupferstich in Wien.

Allerdings haben auch moderne Werke, wie ein fünf Jahre altes Pop-Up-Buch der amerikanischen Ornithologischen Gesellschaft, Platz in Hartungs Sammlung. Besagtes Stück zeigt nicht nur die verschiedenen, in den USA heimischen Vogelarten im Pop-Up-Stil, sondern stellt auch deren Rufe elektronisch dazu.

Die Sammlung begann mit einem Waschmaschinen-Kinderbuch

Begonnen hatte Hans Hartungs Leidenschaft für kinetische Bücher mit einer kleinen, werblichen Veröffentlichung des Waschmaschinenherstellers Miele. Auf sie war er vor rund 30 Jahren in einem Antiquariat gestoßen. Mit den beweglichen Elementen wurde Kindern in dem Buch der Prozess des Wäschewaschens nähergebracht.

„Ach, ein schönes, kleines Sammelgebiet“, habe er damals gedacht, erzählt Hartung. „Ich hielt es für überschaubar und dachte mit 150 oder 180 Büchern ist man fertig.“

Platzmangel und gesundheitliche Gründe zwingen den Sammler zur Abgabe

Er begann alles an kinetischen Büchern zu sammeln, wobei ihn die Themen Märchen, Tiere und Architektur besonders interessierten. Trotzdem finden sich beispielsweise auch eine chinesische Biographie oder ein thailändisches Buch über Reisanbau in seinen Regalen. „Da sehe ich auch nur anhand der Bilder, worum es geht“, lacht Hartung.

In Antiquariaten und auf Antiquariatsmessen hat er die beweglichen Bücher gesucht, hat sie von Reisen mitgebracht und ist auch im Internet fündig geworden. Neben Ausstellungen in der Region hat der ehemalige Sprachpädagoge manche davon auch didaktisch genutzt.

Dass er sie nun weggeben will hat mehrere Gründe. Zum einen wird seine Sehbehinderung im Alter immer schlimmer, zum anderen wird es in der Wohnung langsam eng.

Sammlung soll der Öffentlichkeit zur Erforschung verfügbar sein

Hartung war es wichtig, dass die Sammlung zusammenbleibt. Auch sollte sie der Öffentlichkeit zur Weitererforschung zur Verfügung stehen. Zwar gibt es kein spezifisches Forschungsgebiet für die kinetischen Bücher, jedoch sind sie je nach Forschungsthema für Buchrestauratoren, Design-Studenten oder Kommunikationswissenschaftler interessant.

So schrieb der Sammler verschiedene Institutionen an, von denen viele jedoch passen mussten: Kein Geld, kein Platz oder nur Interesse an einem Teil der Sammlung. „In NRW hat leider keiner angebissen“, bedauert der Sammler, freut sich jedoch umso mehr, dass letztlich die Deutsche Nationalbibliothek zuschlug. Immerhin ist sie mit über 40 Millionen Medien die größte Bibliothek Deutschlands.

>>> Lückenschluss in der Nationalbibliothek

Mit der "Sammlung Hans Hartung" schließt die größte Bibliothek des Landes eine Lücke - denn kinetische Bücher fanden sich bislang nur wenige in ihrem Bestand. Auf ihrer Grundlage ist nun sogar ein Filmprojekt geplant. Zwei Drittel der Sammlung hat die DNB angekauft, ein Drittel übergibt der Hattinger als Spende.

Was Hans Hartung den Trennungsschmerz etwas erleichtert: Nicht alle Bücher gehen nach Leipzig. Seine "Dubletten-Sammlung" mit rund 650 Objekten behält er. Damit möchte er weiterhin kleine Ausstellungen und Vorträge halten.