Corona: Angebote der evangelischen Gemeinden in Hattingen

Gottesdienste sind in Zeiten der Corona-Krise zurzeit nicht möglich. Deshalb versuchen viele Kirchengemeinden ihre Gemeindemitglieder jetzt digital zu erreichen. Die Hattinger Gemeinden haben besonders viele Angebote im Internet zusammengestellt.

„Kirche digital – Christinnen und Christen erleben auch Ostern 2020 Gottes Liebe und Nähe“, schreibt der Evangelische Kirchenkreis Hattingen-Witten dazu. Wohnzimmer-Gottesdienste gibt es, Live-Streaming oder auch Mutmach-Videos auf dem eigenen Youtube-Kanal. Und somit können viele Gläubige derzeit auch trotz Kontaktsperre miteinander Gottesdienste feiern.

Hier eine Liste mit Angeboten aus Hattingen (und Sprockhövel), für die aber auch der Kirchenkreis keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Das stetig wachsende Angebot ist auch auf der Homepage des Kirchenkreises (kirche-hawi.de) unter „Andachten, Mutmacher und mehr“ abrufbar.

Bredenscheid-Sprockhövel

Auch wenn Gottesdienste in der Versammlungsform verboten sind, soll dieses Fest nicht spurlos vorübergehen. Die Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel lädt deshalb für Ostersonntag ein, in und um die Zwiebelturmkirche In Niedersprockhövel die Passions- und Ostergeschichte würdig und mit Genuss zu erleben – einzeln, als Paar oder als Familie.

Start ist um 9.30 Uhr mit dem bundesweiten Läuten. In der Kirche ist ein Rundgang mit Stationen aufgebaut. Für 15 Minuten kann man diesen einzeln oder als Familie nutzen. Eintritt ist nur nach Aufforderung gestattet. Wer draußen warten muss, kann sich auf dem Vorplatz eine Andacht, ein Ausmalbuch oder einen Bibelvers von der Leine pflücken. Oder er/sie nutzt die Straßenkreide, um mit einem Spruch oder einem Bild die Steine zu verschönern.

Wer sich einen Termin zwischen 9.45 und 17 Uhr sichern will, kann dies unter der Rufnummer 02324 / 2 49 21 (Pfarrer Martin Funda) tun. Natürlich ist ein Besuch auch ohne Anmeldung möglich.

Johannes

Live sendet die Johannes-Kirchengemeinde ihre Gottesdienste über ihren Youtube-Kanal.

Niederwenigern

Die Kirchengemeinde Niederwenigern ist auf Facebook unterwegs. Speziell für die Karwoche und das Osterfest haben Pfarrer Ludwig Nelles und die Mitarbeitenden des Evangelischen Kindergartens und Familienzentrum Unterm Regenbogen die biblischen Passions- und Ostergeschichten kindgerecht erzählt – auch die findet man hier in einem eigenen Youtube-Kanal.

Nierenhof

Schon 2018 startete die Evangelische Kirchengemeinde Nierenhof mit ihrem Youtube-Kanal – hier gibt es jeden Sonntag einen Livestream-Gottesdienst und zusätzlich Predigten.

St. Georg

Die St.-Georgs-Kirche ist täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere besondere Öffnungszeiten gelten von Karsamstag auf Ostersonntag: Die Kirche bleibt die ganze Nacht über offen – von 21 Uhr bis morgens um 9 Uhr. Jede Stunde kommt ein Lektor in die Kirche und liest eine biblische Lesung beziehungsweise eine Meditation zu Ostern.

Welper-Blankenstein

Viele digitale Angebote zur Karwoche und auch darüber hinaus erreicht man über die Homepage der Kirchengemeinde Welper-Blankenstein.

Einen besonderen Gottesdienst gibt es zur Osternacht aus der Blankensteiner Kirche an der Burg – er wird am Karsamstag ab 22 Uhr im Internet zu erleben sein, über die Webseite kann der Link zum Youtube-Video aufgerufen werden. So können alle Freunde dieses Gottesdienstes die besondere Stimmung mit dem Wechsel von der Dunkelheit zum Licht, den Gesängen und Lesungen erleben. Auch wer nicht um 22 Uhr „live“ dabei sein will, kann den Gottesdienst danach noch aufrufen.

Winz-Baak

Noch relativ neu ist der Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Winz-Baak – Sie finden ihn hier.