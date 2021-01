Corona-Ausbrüche in Hattingen: Das ist der aktuelle Stand

An der Rehaklinik in Holthausen gab es Anfang Januar einen größeren Corona-Ausbruch. Mittlerweile geht die Zahl der Neuinfektionen hier zurück.

Hattingen Drei größere Corona-Ausbrüche in Altenheimen und der Reha-Klinik haben Hattingen um den Jahreswechsel herum bewegt. So ist der Stand heute.

Nach dem Corona-Ausbruch in der Reha-Klinik in Hattingen verlängert diese Besuchsverbot und Aufnahmestopp. In den Altenheimen beruhigt sich die Corona-Situation derweil wieder. Während der Ausbruch in St. Mauritius (Niederwenigern) schon seit Anfang Januar als beendet gilt, steht das Ausbruchsgeschehen in St. Josef seit Ende vergangener Woche still. Den Unterschied erklärt Franziska Horsch, Sprecherin des Ennepe-Ruhr-Kreises:

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

„Wenn es 14 Tage lang keine Neuinfektionen gab, sprechen wir von einem Stillstand.“ Um den Ausbruch für beendet zu erklären, müssen zusätzlich auch die positiv Getesteten aus ihrer Quarantäne entlassen sein. Dies ist laut Vorgaben des Robert-Koch-Institutes möglich, wenn seit Symptombeginn (bei asymptomatischen Patienten seit dem Tag des positiven Tests) mindestens zehn Tage verstrichen sind, es seit 48 Stunden keine Symptome mehr gibt und ein negativer PCR-Test vorliegt.

Aktuell 130 Corona-Infizierte an der Reha-Klinik

An der Reha-Klinik ist der Ausbruch allerdings noch in Gang. „Die Zahl der Neuinfektionen ist in niedrigem Bereich und stark rückläufig“, erläutert Vamed-Sprecher Volker Martin. Nach dem Corona-Ausbruch in der Rehaklinik mit 32 coronapositiven Patienten und elf infizierten Mitarbeitern Anfang Januar hatte diese in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt reagiert.

Neben der Isolation der Infizierten gehörte dazu auch, die Kontaktpersonen zu ermitteln und unter Quarantäne zu stellen. Seitdem werden regelmäßig alle Mitarbeiter und alle Patienten getestet – drei Mal die Woche. „Durch diese regelmäßigen Tests sind auch hohe Infektionszahlen aufgetreten“, erläutert der Unternehmenssprecher.

Aktuell sind weder Neuaufnahmen noch Besuche in der Reha-Klinik möglich und es ist auch noch nicht absehbar, wann sich das wieder ändert. Derzeit verzeichnet die Vamed-Klinik laut Angaben des Kreisgesundheitsamtes 130 positive Fälle, 70 Patienten und 60 Mitarbeiter. Das führte dazu, dass auch die Belegung angepasst werden musste: Aktuell sind nur 120 der 270 Betten an der Reha-Klinik belegt, das entspreche etwa der Hälfte einer normalen Januar-Belegung, wie Volker Martin erläutert.

Hintergrund sei, so Martin weiter, dass die Isolierbereiche mehr räumliche Kapazitäten erfordern und auch die Versorgung der isolierten Patienten brauche mehr Personalressourcen. „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die sich in dieser schwierigen Situation solidarisch und engagiert zeigen“, so der Vamed-Sprecher. „Sie sorgen dafür, dass es unseren Patienten gut geht.“

Altenheim St. Josef hofft auf Ende des Ausbruchs

Wie in der Praxis mit beendeten und stillstehenden Ausbrüchen verfahren wird, zeigt sich am Beispiel der beiden betroffenen Altenheime in Hattingen. So werden in St. Mauritius freie Zimmer wieder bezogen und auch Besuch dürfen die Bewohner wieder empfangen, erläutert Hubert Röser, Pressesprecher der Theresia-Albers-Stiftung, die beide Heime unterhält. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein negativer POC-Test (Schnelltest), der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Auch ist es möglich, den Test mit einem Termin in der Einrichtung zu machen.

Derweil sind in St. Josef, wo es zwar keine Neuinfektionen mehr, aber noch immer Infizierte gibt, auch weiterhin keine Besuche möglich, und es wird auch nicht neu belegt. Einmal die Woche, immer mittwochs, steht ein PCR-Test an, deren Ergebnisse freitags erwartet werden. „Jetzt warten wir gespannt auf die Ergebnisse von morgen“, so Röser weiter. „Dann wird sich hoffentlich alles wieder Richtung Normalität bewegen.“

+++ Hier gibt es mehr Nachrichten aus Hattingen. +++