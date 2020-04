Corona: Belebte City in Hattingen – und vorsichtige Kunden

IKZ-Home Zehn Ordnungskräfte sind Streife gelaufen

Zehn Mitarbeiter des Fachbereichs waren am Montag in der Stadt unterwegs – sechs in der Innenstadt und vier in den Stadtteilen, jeweils zu zweit. Sie haben die Geschäfte kontrolliert, aber auch, ob die Regeln zur Kontaktsperre eingehalten werden.

Am Wochenende – Freitag und Samstag – wurden 14 Verstöße in Hattingen geahndet – in jedem Fall war ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro fällig.

Bei der Stadtverwaltung werden zurzeit auch Mitarbeiter aus der Bäder-Abteilung eingearbeitet, um sie für einen Einsatz im Ordnungsdienst fitzumachen.