Corona: Check zu der Maskenpflicht ab Montag in Hattingen

Ab kommendem Montag gilt wie in ganz NRW in Hattingen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen für Kinder ab sechs Jahren. Zulässig sind ausdrücklich auch so genannte Alltagsmasken oder Schals. Einzelhändler, Stadt und Bogestra setzen auf Eigenverantwortung.

Wo es Masken gibt

Derzeit gibt es keinen Mangel an Masken in Hattingen. Zwar hat nicht jede Apotheke die Einweg-OP-Masken mehr vorrätig, aber sie kommen nach und nach immer wieder rein. Es gibt sie beispielsweise im Zehner-Pack in der Westfalen-Apotheke (14,95 Euro), für 1,50 Euro das Stück in der Augusta-Apotheke oder auch 2 Euro in der Nord-Apotheke. In der Pinguin-Apotheke sind sie bestellt, was sie dann kosten werden, ist noch nicht klar. Aber: Auch wer keine Maske hat: Ein Schal reicht zur Erfüllung der Vorschrift. Schützendere FFP-Masken sind übrigens schlechter zu erhalten. Übrigens: Wer eine Maske braucht, kann sich auch bei der Stadt melden. Die koordiniert die Ausgabe selbst genähter Masken.

Auch viele selbst genähte Masken sind im Angebot. Derzeitige Wartezeit bei Petitkaro&Stoffverliebt: eine Woche. "Aber das ändert sich rasant", sagt Inhaberin Heidrun Teichmann. Ihre Masken kosten 12 Euro. "Ich verwende Westfalenstoffe und Schrägbänder." Wer Masken in Heimarbeit fertigen möchte: "Stoffe für Selbermacher sind noch da, ebenso Schräg- beziehungsweise Gummiband."

Bus und Bahn

Auf Eigenverantwortung setzt die Bogestra. "Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung sich an die NRW-Maskenpflicht hält – sowohl beim Einkaufen als auch bei der Fahrt mit Bus und Bahn. Die Information, Alltagsmasken in Bus und Bahn zu tragen, kommunizieren wir intensiv seit dem 23. April auf unterschiedlichen Kommunikationswegen an die Fahrgäste", sagt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann. Die Kundenbetreuer seien im Betriebsgebiet an zentralen Punkten unterwegs und könnten so auch auf die Maskenpflicht hinweisen. Eine Maskenkontrolle durch die Fahrer werde nicht erfolgen.

Kontrollen seitens der Stadt

Die Stadt wird ab Montag nicht in Geschäften kontrollieren, ob alle Kunden eine Maske tragen: "Es gibt keine Anweisung, dass die örtlichen Ordungsbehörden die Kontrolle in den Geschäften hinsichtlich des Tragens eines Mund- und Nasenschutzes durchführen müssen. Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsleute im Rahmen ihrer Hygienemaßnahmen beim Betreten des Ladens das Tragen einer Mund- Nasenabdeckung kontrollieren", erklärt Susanne Wegemann, Sprecherin der Stadt.

Einzelhandel

50 bis 75 Prozent der Kunden seien schon vor der Maskenpflicht mit Maske ins Geschäft gekommen, sagt Maik Böcker von DUO Optik & Akustik. Die Beratung mit Maske sei kein Problem. Der Raum zur Augenüberprüfung sei so verändert, dass der Optiker mit der Fernbedienung vor der Glaskabine säße. Wenn ein Kunde wirklich weder Maske noch Schal habe, aber mit einem defekten Hörgerät oder einer reparaturbedürftigen Brille käme, könne zur Not ein Mundschutz gestellt werden.

Peter Blome vom Schuhhaus Heller, Vorsitzender des Hattinger Einzelhandelsverbandes, hat seit der Laden-Öffnung festgestellt, dass viele Kunden mit Maske kommen - oder eine in der Tasche haben, die sie auch anziehen, "wenn wir darum bitten, um unsere Mitarbeiter zu schützen". Nur zwei Kunden hätten sich geweigert, eine Maske aufzusetzen und seien aus dem Laden gegangen. Kommen Kunden ohne Maske, so können sie im Schuhhaus eine für einen Euro erhalten. "Kauft dann der Kunde einen Schuh, wird der Euro verrechnet", erklärt Blome. Genügend Masken habe er vorrätig.

Info: Verstöße gegen die Abstandsregelung

"Wir haben Mitte dieser Woche etwa 80 Einzelfallverstöße aufgenommen und diese mit entsprechenden Bußgeldern versehen. Bei den meisten handelte es sich um Verstöße von Ansammlungen von mehr als zwei Personen", sagt Stadtsprecherin Jessica Krystek.

Auch der Verzehr von Lebensmitteln ohne genügend Abstand zum Gastronomoie-Betrieb wurde häufig mit Bußgeldern geahndet. Krystek weist deutlich darauf hin, dass Speisen nicht im Umkreis von 50 Metern des Gastro-Betriebes verzehrt werden dürfen. "Verantwortlich sind nicht die Betreiber, sondern die Kunden", betont sie.