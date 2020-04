Corona: EN-Kreis korrigiert Zahl der Infizierten geringfügig

Hattingen. In Hattingen gab es doch einen Corona-Infizierten weniger, als der EN-Kreis zuletzt gemeldet hatte. So erklärt eine Sprecherin die Abweichung:

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat am Dienstag die Zahl der Corona-Infizierten für Hattingen korrigiert. Demnach gab es einen Betroffenen weniger als zuletzt gemeldet.

„In der Liste war jemand, der negativ auf das Virus getestet wurde, in die Spalte der Gesundeten gerutscht. Er war aber tatsächlich nie an dem Virus erkrankt“, erklärt Kreissprecherin Franziska Horsch. Nach zwei Tagen sei der Fehler in der Übermittlung nun korrigiert und die Zahlen bereinigt worden.

60 Hattinger nachweislich infiziert

Demnach waren bisher 60 Hattinger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind unterdessen 51 wieder gesund. Zwei Hattinger sind an den Folgen des Virus gestorben.

Kreisweit werden aktuell (Stand Dienstag, 8.45 Uhr) acht Corona-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt. Vier von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, drei davon müssen beatmet werden. Insgesamt sind bisher elf corona-positive Menschen im EN-Kreis gestorben.