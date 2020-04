Corona: Hansetag kommt jetzt frühestens 2027 nach Hattingen

Hattingen. Absage von „Altstadtfest meets Hansetag“ in Hattingen schmerzt die Veranstalter: Eine Verschiebung ist nicht so einfach wie beim Zeltfestival.

Bis zum 31. August sind alle Großveranstaltungen verboten – und damit fallen in diesem Jahr etwa auch der Kulinarische Altstadtmarkt (KAM) und das große Fest „Altstadtfest meets Hansetag“ aus.

Hansetag-Ausrichter sind bis zum Jahr 2026 bereits festgelegt

Was die Veranstalter bei der Ab­sage des 37. Westfälischen Hansetages im August besonders schmerzt: Er kann nicht ins nächste Jahr verschoben werden! Denn während beispielsweise das Zeltfestival Ruhr alle Veranstaltungen ins Jahr 2021 übertragen hat, stehen mit den Städten Breckerfeld, Attendorn, Fürstenau, Beckum, Recklinghausen und Hamm bereits die Ausrichter der Hansetage bis zum Jahr 2026 fest.

„Das ist eine bittere Pille, die wir alle noch verarbeiten müssen“, sagt Georg Hartmann, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins. „Es tut weh, weil die Vorbereitungen natürlich weit vorangeschritten waren, aber wir können es nicht ändern: Die Gesundheit geht vor!“

Harley-Treffen „unter Vorbehalt“ auf 6. September verschoben

Neben dem Kulinarischen Altstadtmarkt (11. bis 14. Juni) und eben „Altstadtfest meets Hansetag“ (14. bis 16. August) sind nun auch weitere Großveranstaltungen in Hattingen gestrichen: die Maikirmes, das Blankensteiner Stadtfest (Pfingsten) sowie die „Schönen Sterne“ (29./30. August). Bereits zuvor waren die Autoparty im Mai und „Kemnade in Flammen“ (Pfingsten) abgesagt worden. Ver­anstalter Klaus Fröhlich hat das Harley-Treffen auf der Hütte „unter Vorbehalt“ vom 2. August auf den 6. September verschoben.

Ende April wird über kleinere Veranstaltungen in Hattingen entschieden

Für kleine Veranstaltungen bleiben „alle weiteren Regelung zur Eindämmung von Corona, die bislang galten, bestehen“, so die Stadt. Heißt: Bis Ende April findet nichts statt! Ende des Monats will der Krisenstab entscheiden, wie die Stadt mit Veranstaltungen unter 1000 Besuchern künftig umgehen wird.

„Das ist bedauerlich. In den Veranstaltungen steckt viel Vorleistung und natürlich auch Vorfreude“, so Bürgermeister Dirk Glaser. „Vielleicht lässt sich das eine oder andere Event in einem anderen Rahmen im nächsten Jahr nachholen, denn viele Veranstalter stürzt diese Absage in eine existenzielle Notlage. Die ersten Überlegungen laufen.“

Zweigleisige Planung fürs Zeltfestival Ruhr zahlt sich aus

Unterdessen haben sich die zweigleisigen Planungen für das Zelt­festival Ruhr am Kemnader See ausgezahlt. „Alle Veranstaltungen werden um ein Jahr verschoben“, so die Veranstaltungsagentur Radar. Konkret­: Vom 20. August bis zum 5. September 2021 werden die Shows nachgeholt, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen. „Wir erfahren soeben eine Welle der Solidarität von Künstlern, Agenturen und Managements“, heißt es. Der angepasste Spielplan soll ab Mitte Mai/Anfang Juni feststehen. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.