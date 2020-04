Corona: Hattingen geht raus – oder bleibt zuhaus’

Was für ein Wetter: Die Sonne strahlt, der Himmel ist so tiefblau wie man ihn sonst nur aus dem Süden Europas kennt, und in die Natur kehrt von Tag zu Tag mehr Leben zurück. Und auch viele Menschen kehren in die Natur zurück – trotz der Corona-Krise tummeln sich an diesen Tagen an den Hot-Spots am Wasser – am Leinpfad an der Ruhr sowie am Kemnader See – tausende Ausflügler.

Die meisten Hattingerinnen und Hattinger haben Abstand gehalten

Was zu betonen ist: Die meisten Hattingerinnen und Hattinger haben Abstand gehalten, sie gehen meist maximal zu zweit oder mit der Familie an die frische Luft. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber dem überwiegenden Teil ist die Gefahr inzwischen offenbar bewusst.

Wochenende sommerlich Wochenende sommerlich Ob in der City oder in den Stadtteilen: das Wochenende war super sommerlich und die Hattinger haben sich an die Corona-Maßnahmen gehalten. Foto: Walter Fischer

Die Stadt Hattingen bestätigt diese Beobachtung. „Freitag und Samstag wurden jeweils drei Anzeigen geschrieben, Sonntag gar keine, ob wohl es da schon etwas voller war“, berichtet Jessica Krystek. Die Angezeigten müssen jeweils 200 Euro Bußgeld zahlen.

Im Hattinger Hügelland sind viele Motorräder unterwegs

Im Hügelland ist jede Menge auf den Straßen los, beispielsweise durch starken Motorrad-Verkehr. „Es scheint sogar, dass angesichts der durch Corona leeren Straßen noch schneller und aggressiver gerast wird als sonst“, schreibt Hans-Jürgen Laufer, Sprecher der Ini­tiative „Zu laut! Bürger gegen Lärm“, an die WAZ-Redaktion. Felderbach- und Wodantal sind beliebte Fahrstrecken für Zweiräder. Dort wird der Ordnungsdienst der Stadt von der Polizei unterstützt.

Auch in Blankenstein ist es voll, in der Hattinger Innenstadt bleibt es indes vergleichsweise eher ruhig. Weil die Eisdielen nun aber wieder einen Außer-Haus-Verkauf anbieten dürfen, schlendern doch einige Besucher mit einem Eis in der Hand durch die Fußgängerzone. Viele sind zudem daheim geblieben und haben die Zeit auf dem Balkon oder im eigenen Garten verbracht.

Kemnader See ist der ultimative Hot-Spot in der Umgebung

Ultimativer Hot-Spot ist und bleibt aber der Kemnader See. Zwar achten die Menschen auch hier auf den Mindestabstand von zwei Metern. Aber das klappt nicht immer. Gerade dann, wenn sich mehrere Wege kreuzen – wie an der Brücke zwischen Freizeitbad und Hafen Heveney oder am Ende der Autobahnbrückenrampe – kommen sich unweigerlich mehrere in die Quere. Und je näher man dem Freizeitbad kommt, um so voller wird es. Die Brücke übers nahe Wehr – ein gefährliches Nadelöhr.

Wunderbares Wetter Wunderbares Wetter Eindrücke aus den Ortsteilen und vom Seeufer bei Temperaturen von 20 Grad. Foto: Walter Fischer

Angelika (52) ist trotzdem nicht bange. Sie findet alles „super gelöst“, dank der Extraspuren für Läufer, Inliner und Radfahrer, die es schon lange gibt. Tatsächlich zahlt sich das touristische Mehrwege-System in der Corona-Krise aus.

Was hätten Eisverkäufer für ein Geschäft gemacht, wenn sie gedurft hätten

Thomas (50) steht am Sonntag gegen drei mit seinem Rollator nah an der Fußgängerbrücke beim Wehr in Heveney und genießt die Frühlingssonne. Er hat MS, sieht sich aber nicht als direkten Risikopatienten. Warum er ausgerechnet heute, wo es so voll ist, zum See aufgebrochen ist? Nun, die Antwort liegt wohl in der Luft: „Es ist so wahnsinnig schönes Wetter.“

IKZ-Home Der Strafenkatalog Hier ein Auszug aus dem Bußgeldkatalog zum Kontaktverbot der Landesregierung: 200 Euro (pro Person): Zusammenkünften von mehr als zwei Personen, aber weniger als zehn Personen, in der Öffentlichkeit; Verstoß gegen das Besuchsverbot, zum Beispiel in einem Altenheim oder Krankenhaus, 250 Euro (für jeden Beteiligten): Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit.

Was hätten da die Eisverkäufer für ein Geschäft gemacht, wenn sie denn gedurft hätten, oder das „Seasons“ im Freizeitbad Heveney, wo virusbedingt kein einziger Gast bei Kaffee und Kuchen die Sonne anbeten kann. Stattdessen herrscht gähnende Leere auf der gesperrten Terrasse. Der Getränkeverkauf außer Haus geht zwar weiter, aber richtig rumgesprochen hat sich das offenbar noch nicht.