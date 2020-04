Corona Hattingen: Mehr Grundschüler in der Notbetreuung

Hattingen Ab Donnerstag (23.4.) öffnet NRW die Notbetreuung in Kitas und Schulen für Kinder von Eltern weiterer Berufsgruppen. Hattingen bleibt gelassen.

Die Stadt Hattingen sieht der ab Donnerstag (23.4.) anstehenden Öffnung der Notbetreuung für Kinder von Eltern weiterer Berufsgruppen gelassen entgegen.

Bei den Planungen für Kitas und Tagespflege orientiere man sich an den letzten Wochen mit im Schnitt täglich 55 notbetreuten Kindern, sagt Jessica Krystek von der städtischen Pressestelle. Aber auch wenn mehr Kinder erscheinen sollten, sei genügend Personal für eine Betreuung in kleinen Gruppen vorhanden.

In den Grundschulen stieg der Bedarf an Notbetreuung derweil bereits seit Montag stark an - auf nun täglich rund 60 Kinder. Der mutmaßliche Grund: das Ende der Osterferien, während der viele Eltern Urlaub hatten.