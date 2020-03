Corona: Hattingen will auf Kita-Gebühren nicht verzichten

Die Stadt Hattingen wird auf die Zahlung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten nicht verzichten. Auch wenn die Kitas wegen der Corona-Krise zurzeit nicht genutzt werden können, sieht die Verwaltungsspitze keine Möglichkeit, den Eltern die ausgefallene Betreuung finanziell zu ersetzen.

„Das mag in anderen Städten anders aussehen. Wir hier in Hattingen werden so verfahren, dass wir den Eltern selbstverständlich Verpflegungskosten für den April nicht berechnen, weil ja keine anfallen. Die eigentlichen Kita-Gebühren werden allerdings weiter erhoben“, sagte Bürgermeister Dirk Glaser am Freitag auf Anfrage der WAZ.

In Sprockhövel entscheidet die Rat

Einige Kommunen – auch im Ennepe-Ruhr-Kreis – sehen das völlig anders. Die Nachbarstadt Sprockhövel etwa plant, für den Monat April keine Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Großtagespflegestellen und die Offene Ganztagsschule zu fordern.

Nach einem Vorschlag der Stadtspitze sollen Eltern den für April gezahlten Beitrag im Laufe der kommenden Monate zurückerhalten. Allerdings muss der Rat der Stadt Sprockhövel diesem Vorgehen noch zustimmen, wenn er das nächste Mal tagt.