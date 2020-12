Corona in Hattingen: 20. Todesfall - Inzidenz jetzt bei 345

Hattingen In Hattingen hat es den 20. Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Inzidenz ist unterdessen leicht auf 345,35 gesunken.

309 Personen aus sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, teilt das Kreisgesundheitsamt am Mittwochvormittag mit. 785 gelten als gesundet, 20 Menschen sind am oder mit dem Coronavirus verstorben – aktuell ist ein ein 87-jähriger Mann aus Hattingen verstorben.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem

Die Sieben-Tage-Inzidenz – das ist die Zahl der Neuinfektionen an den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet – ist für die Stadt auf 345,35 gesunken.

Inzidenzwert im EN-Kreis teigt leicht auf 213,51 an

Im gesamten EN-Kreis ist der Wert dagegen auf 213,51 (Vortag 208,57) leicht angestiegen. Die Gesamtzahl der Infektionen ist in den neun Kreisstädten innerhalb der letzten 24 Stunden um 72 angestiegen.

Zudem meldet die Kreisverwaltung fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: Drei der Verstorbenen lebten zuvor in Einrichtungen, in denen es derzeit einen Corona-Ausbruch gibt: Eine 82-jährige Frau war Bewohnerin des Pflegeheims Haus am Quell in Sprockhövel, eine 83-Jährige lebte im Wittener Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser und eine 86-Jährige im Betreuten Wohnen des Wittener Pflegedienstes Chelonia. Verstorben sind außerdem eine 84-jährige Frau aus Ennepetal und eben der Mann (87) aus Hattingen.

110 Personen sind im EN-Kreis an oder mit Corona verstorben

Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen im EN-Kreis ist damit auf 110 angestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (16), Hattingen (20), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (9), Wetter (4) und Witten (15).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind aktuell 100 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Zwölf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, acht müssen beatmet werden.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel