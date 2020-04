Corona in Hattingen: Bogestra und VER weiten Angebot aus

Die Bogestra reagiert auf die Öffnung der Schulen und kehrt von Donnerstag (23. April) an ein Stück weit zurück zur Normalität vor der Corona-Krise. Montags bis freitags werden die Busse und Bahnen des Nahverkehrsunternehmens nach dem bekannten Montags- bis Freitagsfahrplan fahren und erst von 16 Uhr an auf den Samstagsfahrplan umstellen.

Unternehmen beobachten Fahrgastentwicklung

In der Corona-Zeit waren Busse und Bahnen von Betriebsbeginn lediglich bis 8 Uhr morgens im üblichen Rhythmus gefahren. Danach wurde bereits auf den Samstagsfahrplan umgestellt. Dies geschieht nun also erst um 16 Uhr, wenn die meisten der Schüler, die jetzt wieder die Schulen besuchen, nach Hause fahren. Auch die Einsatzwagen werden von Donnerstag an wieder morgens und mittags zur gewohnten Zeit in Betrieb sein.

„Außerdem stehen zusätzliche Fahrzeuge zur Verfügung, um bei festgestellter erhöhter Nachfrage durch Schüler bzw. andere Fahrgäste das Angebot zu erweitern“, sagt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann. Wann das Unternehmen auch am späten Nachmittag und Abend wieder in den gewohnten Rhythmus umschwenkt, ist derzeit noch unklar. Kollmann: „Die Entwicklung der Fahrgastnachfrage wird weiter genau beobachtet, um bei Bedarf zeitnah Anpassungen vorzunehmen.“

Die jetzt vorgenommene teilweise Rückkehr zu den alten Linienfahrplänen würden so rasch wie möglich unter www.bogestra.de veröffentlicht – voraussichtlich bis Ende der Woche werden sie für alle Strecken verfügbar sein, heißt es. Bis die neuen Fahrplandaten auch in der elektronischen Fahrplanauskunft und der Mutti-App abrufbar sind, werde es noch eine gewisse Zeit dauern.

VER fährt ab Montag wie gewohnt

Auch die VER erweitert ihr Angebot ab Donnerstag. In Absprache mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis fährt das Verkehrsunternehmen weiterhin den erweiterten Samstagsfahrplan, ergänzt ihn aber um den Schülerverkehr für die Abiturienten und Abschlussklassen. Außerdem stehen auch bei der VER zusätzliche Fahrzeuge zur Verfügung, um bei festgestellter erhöhter Nachfrage das Angebot zu erweitern.

Ab Montag, 4. Mai, ist dann die VER wieder wie gewohnt mit dem gesamten Verkehrsangebot unterwegs. Bis die neuen Fahrplandaten auch über die elektronische Fahrplanauskunft und VER-App abrufbar sind, wird es eine gewisse Zeit dauern.

Beim Netz2020 wird erneut nachgebessert

Die Bogestra hat unterdessen auch in ihrem Netz2020, dem seit Dezember 2019 gültigen neuen Fahrplan, nachgebessert und den Plan seit Anfang der Woche auch punktuell verbessert. Sie reagiert damit wie bereits bei der ersten großen Veränderung des Netz2020 Anfang März auf die zahlreichen Proteste und Verbesserungsvorschläge ihrer Kunden. Damit nimmt das Unternehmen, so Sprecher Kollmann, schon vor dem Wechsel im Juni auf den Sommerfahrplan Veränderungen vor. „Es geht um Feinjustierungen.“

Nach Hattingen strahlen diese Änderungen aus:

308/318: Zur Verbesserung des Ablaufs der Fahrten der Straßenbahnen zwischen den Haltestellen Heinrichstraße und Schürbankstraße wurden die Fahrzeiten zwischen diesen Haltestellen in beiden Richtungen montags bis samstags angepasst. Dadurch ergeben sich in beiden Richtungen neue Abfahrtszeiten.

350: Um die Anschlüsse an die S-Bahn in Hattingen Mitte zu verbessern, erhält die Linie 350 im gesamten Linienverlauf in beiden Richtungen neue Abfahrtszeiten.