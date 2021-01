Gefunden an der Ecke August-Bebel-/Große Weilstraße in Hattingen: Ein zerstörtes Schild, das auf die Maskenpflicht in der Innenstadt hinweist.

Corona-Pandemie Corona in Hattingen: Hinweistafeln in City heruntergerissen

Hattingen Unbekannte haben zwei Hinweistafeln zur Maskenpflicht in Hattingens Fußgängerzone heruntergerissen. Positive Bilanz der Stadt fürs Hügelland.

Hattingen am Wochenende: Ausflügler aus ganz NRW wandern durchs Hügelland - und in der Innenstadt werden Hinweistafeln zum Corona-Schutz heruntergerissen und zerstört.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Stadt Hattingen hatte Ende der vergangenen Woche einen deutlichen Appell an die Besucher aus der Umgebung gerichtet: "Bitte bleiben Sie zu Hause!" Die Erste Beigeordnete Christine Freynik argumentierte mit dem "Schutz aller" und bat darum, "den Ausflug auf einen geeigneteren Zeitpunkt zu verschieben“.

Nicht jedem hat der Appell der Stadt Hattingen gefallen

Das hat nicht jedem gefallen. "Können wir uns als situierte Bürger vorstellen, wie schwierig es in einer Drei-Zimmer-Wohnung ist - Homeoffice, Kindergarten und Schule geschlossen, möglichst am Wochenende noch drin zu bleiben?" schreibt der Hattinger HNO-Arzt Dr. Jörg Blobel an die WAZ-Redaktion. Er meint: "Eine Zumutung!" Und blickt voraus: "Ihr Ratschlag für das nächste Wochenende könnte lauten: Erholung, Ausgleich an der frischen Luft , aber bitte nicht alle an den gleichen Ort. Kontakt-, AHA-, Park- Regeln etc. bitte beachten. Deutschland hat genug Fläche für alle, um sich im Freien zu erholen."

Parkplätze im Hügelland waren ausgelastet, aber nicht überfüllt

Am Wochenende kamen auf jeden Fall viele Besucher ins Hügelland. "Die Parkplätze waren ausgelastet, aber nicht überfüllt", bilanziert Stadtsprecherin Susanne Wegemann für die Stadtverwaltung. Die Stimmung sei freundlich gewesen, die Situation entspannt. Viele Besucher hätten sich bei den Stadtmitarbeitern erkundigt, wo sie am besten parken könnten. Aber: "Ein paar Knöllchen mussten wir dann doch schreiben."

Für die kommenden Wochenenden will die Stadt nun vor allem die Wetterprognosen abwarten und dann noch einmal bewerten, ob der Appell wiederholt wird.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem

In der Innenstadt sind unterdessen zwei Hinweistafeln auf die Maskenpflicht (werktags von 7 bis 19 Uhr) abgerissen worden. "Das sind bisher Einzelfälle", berichtet Susanne Wegemann. Die Stadt wird sie in den kommenden Tagen ersetzen.

Inzidenzwert für die Stadt Hattingen liegt aktuell bei 128,59

In Hattingen sind zurzeit 168 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies meldet das Kreisgesundheitsamt am Montagvormittag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 128,59 (Vortag: 134,09) gesunken.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel