Corona: Inzidenz für Hattingen sinkt - Jetzt 45 Todesfälle

In der Vamed-Reha-Klinik in Hattingen-Holthausen gibt es einen größeren Corona-Ausbruch: 32 Patienten und elf Mitarbeiter wurden positiv getestet.

Hattingen Corona in Hattingen: In der Vamed-Reha-Klinik in Holthausen wurden 43 Personen positiv getestet. Der Kreis wartet auf die neue Schutzverordnung.

Die Zahl der Corona-Toten steigt an, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt - und es gibt einen Ausbruch in der Vamed-Reha-Klinik in Holthausen. Hattingen ist weiterhin stark von der Pandemie betroffen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

32 Patienten und elf Mitarbeiter der Reha-Klinik positiv getestet

Eine Frau (93) und ein Mann (79), die zuletzt im Seniorenzentrum St. Mauritius in Niederwenigern lebten, sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle in der Stadt Hattingen ist damit auf 45 angestiegen. Zudem meldet das Kreisgesundheitsamt einen größeren Ausbruch in der Vamed-Reha-Klinik in Holthausen - 32 Patienten und elf Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hattingen, also die Zahl der Neuinfizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet, ist unterdessen auf 106,54 gesunken. Aktuell sind 197 Personen an Covid-19 erkrankt.

Inzidenzwert für den EN-Kreis ist auf 104,90 gesunken

Die Zahl der Infektionen im gesamten EN-Kreis ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 116 angestiegen. Der Inzidenzwert für alle neun Städte ist auf 104,90 (Vortag: 117,86) gesunken. Nach Einschätzung des Kreises könnte er aber bald wieder ansteigen, denn aktuell zeigten die vielen Feiertage keine Auswirkungen auf die Zahl der Infektionen.

Zum geplanten 15-Kilometer-Radius, der ab einem Inzidenzwert von 200 gelten soll, kann Kreissprecher Ingo Niemann im Gespräch mit der WAZ Hattingen indes noch keine Details nennen. "Wir wissen nichts", sagt er, "nicht einmal, ab wo der Radius gelten soll." Er nennt ein Beispiel: "Gilt das für einen Hattinger, der durch Breckerfeld den Kreis verlässt, ab der Stadtgrenze in Hattingen oder ab der Kreisgrenze in Breckerfeld?"

>>> Das würde der 15-km-Radius für Hattingerinnen und Hattinger bedeuten

Der Krisenstab des Kreises wartet deshalb auf die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die zurzeit erarbeitet wird. Die alte ist noch bis zum kommenden Sonntag, 10. Januar, in Kraft.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel