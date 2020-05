Corona: Kreis testet ab sofort wieder Bürger mit Symptomen

Aktuell drei Corona-Erkrankte meldete der Kreis für Montag (25.5.), seit Samstag ist die Zahl der Infizierten damit unverändert geblieben. Die letzte Neuinfektion eines Hattinger Bürger zuvor datiert sogar bereits vom 12. Mai. Solche Zahlen - wie die im Kreis insgesamt wenigen Neu-Infektionen - nennt Michael Schäfer, Leiter des EN-Krisenstabs, "sehr erfreulich". Das Einlenken der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) im Streit um Corona-Testungen durch das Gesundheitsamt hält er dennoch für wichtig.

Die insgesamt überschaubare Zahl der Corona-Fälle im Kreis nämlich, sei, so Schäfer, "einerseits zurückzuführen auf die Disziplin der Bürger, andererseits aber auch auf unsere Maßnahmen - darunter die umfangreichen Corona-Tests".

Die seit Monaten vom Kreis angebotenen mobilen und stationären Coronatests stehen den Bürgern im EN-Kreis dabei nun doch weiter zur Verfügung. Denn die Entscheidung, dass die Kreisverwaltung solche Tests bei Bürgern mit Symptomen künftig nicht mehr über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können sollte, hat die KVWL inzwischen revidiert. Ab sofort ist der EN-Kreis damit neben den Hausärzten wieder ein Ansprechpartner für Personen, die Symptome aufweisen und glauben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

In den nächsten Tagen werden Abstriche noch ausschließlich mit den mobilen Diagnostik-Fahrzeugen bei den Betroffenen zu Hause durchgeführt. Die stationäre Diagnostik am Schwelmer Kreishaus nimmt dann am Donnerstag, 28. Mai, den Betrieb wieder auf. Nach dem Drive-In-Prinzip können Patienten hier ein Zelt durchfahren. Durch das geöffnete Fenster reichen Hilfskräfte des Deutschen Roten Kreuzes ein Röhrchen mit Teststäbchen in das Fahrzeug, so dass der Patient den Abstrich möglichst kontaktlos selbst vornehmen kann.



Diagnostik-Termine vergibt der Krisenstab des EN-Kreises. Wer Symptome aufweist und befürchtet, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, wendet sich dabei an das Bürgertelefon (02333/403 14 49), dieses ist täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt. Die Mitarbeiter klären, ob ein Verdacht auf eine Corona-Infektion vorliegen könnte. Ist dies der Fall, meldet sich ein Arzt beim Patienten, der entscheidet, ob ein Test erfolgen soll. Der Krisenstab legt dann fest, ob dieser mobil oder stationär erfolgt und vergibt an den Betroffenen einen Termin.