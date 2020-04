Corona: Recyclinghöfe in Hattingen und im EN-Kreis öffnen

Der Recyclinghof der Stadt Hattingen wie auch die Umladeanlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises öffnen wieder – im Henrichspark gibt es ab Freitag wieder eine Abgabe-Möglichkeit, in Gevelsberg und Witten ab Montag.

Wegen der Corona-Krise gelten jedoch eingeschränkte Bedingungen

Wegen der Corona-Krise gelten jedoch eingeschränkte Bedingungen: Es dürfen sich maximal zwei Personen in einem Fahrzeug befinden, Kinder dürfen nicht im Auto sitzen, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem dürfen höchstens fünf Leute gleichzeitig den Sperrmüll auf dem Hof ausladen – dabei wird ein Sicherheitsabstand eingehalten werden und die Autos sollen nacheinander den Sperrmüll abladen. Die Mitarbeiter des Recyclinghofs sind dazu angehalten, keine Hilfe beim Ausladen zu leisten, um den Sicherheitsabstand zu wahren und Kontakte zu vermeiden. Deshalb wird es längere Wartezeiten geben.

Öffnungszeiten am Walzwerk 45: montags und freitags von 12 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr.

Der EN-Kreis öffnet auch in Gevelsberg und Witten wieder

Gute Nachricht für Heimwerker und Hobbygärtner auch vom Ennepe-Ruhr-Kreis: Sowohl die Müll-Umladestation am Bebbelsdorf in Witten als auch an der Hundeicker Straße in Gevelsberg werden ab dem kommenden Montag wieder für die Allgemeinheit geöffnet. Das hat der Corona-Krisenstab entschieden, auch mit Blick auf die nun verstärkt anfallenden Grünabfälle.

„Jetzt galt es einen gangbaren Mittelweg zwischen notwendiger Sicherheit für alle Beteiligten und legalen Entsorgungsangeboten zu finden.“ Wilde Kippen in Wald und Flur sollen vermieden werden. Ob Sofas oder Reifen während der Schließung verstärkt zwischen Bäumen landeten, weiß der Kreis nicht. Es liegen keine Zahlen vor.

Das Bezahlen soll bargeldlos und möglichst kontaktlos erfolgen

Auch hier dürfen maximal fünf Pkw mit jeweils zwei Insassen gleichzeitig aufs Gelände. Zudem soll der Kontakt zwischen Mitarbeitern und Bürgern sowie Kontakte untereinander vermieden werden. Das Bezahlen soll bargeldlos und möglichst kontaktlos erfolgen.

Öffnungszeiten: Gevelsberg montags bis freitags, 13 bis 16.30 Uhr, samstags, 9 bis 12 Uhr; Witten montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, samstags, 9 bis 12 Uhr.