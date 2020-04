Corona: Verkaufsverbot für Händler auf Wochenmarkt Hattingen

Dagmar Vorkoeper besucht regelmäßig den Wochenmarkt in Hattingen. Auch in Corona-Zeiten. Und vermisst derzeit den Blumenstand von Mehmet Cahan. Kurzfristig hatte der Händler die Nachrichterhalten, dass er wegen des Coronavirus' nicht auf dem Markt in Hattingen verkaufen durfte.

Denn er produziert Blumen nicht selbst, sondern kauft sie ein. "Darum durfte er nicht verkaufen. Es gab eine Regelung der Landesregierung, an die wir uns halten mussten", erklärt Jessica Krystek, Sprecherin der Stadt Hattingen, am Mittwoch. Sie kann zugleich Entwarnung geben "Die Regelung ist seit Dienstag gelockert. Nun darf auch der Blumenhändler wieder auf dem Wochenmarkt verkaufen."

Ab Samstag darf Blumenhändler in Hattingen auf dem Wochenmarkt wieder verkaufen

Das bestätigt Mehmet Cahan, der seit vielen Jahren auf dem Wochenmarkt vertreten ist, am Mittwoch. "Ich habe gerade mit dem Marktmeister gesprochen. Ich darf jetzt wieder auf dem Markt sein." Am kommenden Samstag, sagt er, ist auf jeden Fall wieder dabei. "Jetzt muss ich erst mal wieder am Donnerstag zur Versteigerung fahren. Ob ich es schon Freitag schaffe, weiß ich nicht. Aber am Samstag bin ich wieder da", verspricht er.

Für über 1000 Euro Blumen hatte er eben erstanden, als ihn das Verbot - eine Folge des Coronavirus' -erreichte. Die Schnittblumen konnte er nicht verkaufen. "Die Topfblumen habe ich noch hier bei mir stehen."

Kundin empfindet das Verkaufsverbot als "unnötige Existenzbedrohung"

Dagmar Vorkoeper hatte das Verkaufsverbot als eine "unnötige Existenzbedrohung" empfunden und auch an die Stadt geschrieben: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser Stand nicht arbeiten darf. Blumenläden in Kaufläden sind geöffnet, auf Märkten in anderen Städten gibt es Blumenstände. Warum nicht auch bei uns? Blumen helfen uns in diesen schwierigen Zeiten und wir können den Standbetreibern helfen. Bitte gestatten Sie den Blumenstand!" Am Samstag wird sie jetzt wieder Blumen bei Blumen Cahan auf dem Wochenmarkt erstehen können.