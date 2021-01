Corona-Verstöße: Stadt Hattingen leitet 350 Verfahren ein

Hattingen Seit März 2020 hat die Stadt Hattingen 350 Verstöße gegen Corona-Schutzverordnungen geahndet. Angaben zur Höhe der Bußgelder macht sie nicht.

Seit Ausbruch der ersten Welle der Corona-Pandemie im März 2020 hat die Stadt Hattingen rund 350 Verfahren aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Verordnungen eingeleitet. Diese Zahl teilte Stadtsprecherin Jessica Krystek auf Anfrage der WAZ mit.

"Ein eindeutiger Schwerpunkt bezüglich der Verstöße kann nicht ausgemacht werden", so Krystek weiter. Geahndet worden seien in den vergangenen Monaten Verstöße gegen die Maskenpflicht, Ansammlungen von zu vielen Personen im öffentlichen Raum oder auch das Nicht-Einhalten von Hygiene- und Sicherheits-Maßnahmen in Gaststätten oder in Friseurbetrieben.

Kontrollschwerpunkte werden ständig angepasst

"Die Schwerpunkte der Verstöße entwickelten sich häufig auch mit Änderungen der Corona-Schutzverordnung. Als etwa die Maskenpflicht in der Innenstadt eingeführt wurde, mussten dort vermehrt Verstöße geahndet werden", erklärt die Stadtsprecherin.

Die Kontrollschwerpunkte durch den Ordnungsdienst würden der aktuellen Lage ständig angepasst. So seien an Wochenenden mit schönem Wetter verstärkt Kontrollen im Hügelland durchgeführt worden.

"Darüber führen wir keine Statistik"

Jessica Krystek: "Generell wird aber nach wie vor die Einhaltung der Maskenpflicht in der Innenstadt kontrolliert. Auch die Kontrolle von Personenansammlungen im öffentlichen Raum steht auf der täglichen Tagesordnung."

Zur Gesamtsumme der verhängten Bußgelder äußert sich die Stadt im Gegensatz zu vielen Nachbarstädten nicht. "Darüber führen wir keine Statistik", sagt Krystek.

Auffällig ist, dass in der zweiten Corona-Welle offenbar weniger Verstöße geahndet worden sind. Mitte Mai hatte Bürgermeister Dirk Glaser die Zahl der Vorfälle mit 280 angegeben. Auch seinerzeit hatte es bei den Verstößen keine Schwerpunkte gegeben.

