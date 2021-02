Die Stadt Hattingen verzichtet auf Kita-Beiträge für Januar

Hattingen Die Stadt Hattingen erlässt den Eltern die Kita-Beiträge für Januar. Der Beschluss des Hauptausschusses gilt unabhängig von der Nutzung.

Die Stadt Hattingen setzt die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Angebote des Offenen Ganztags für den Monat Januar aus. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig beschlossen.

Die Regelung, die der Rat der Stadt am Donnerstag formal noch beschließen muss, gilt unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine eingeschränkte Regelbetreuung in Anspruch genommen wurde oder nicht.

Um die Umsetzung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu ermöglichen, hatte die Stadt die individuellen Betreuungszeiten um jeweils zehn Stunden eingeschränkt und die Eltern - wie von der Landesregierung gewünscht - darum gebeten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

Beschluss kostet die Stadt 100.850 Euro

Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass der Verzicht auf die Januar-Gebühren zu einer Mindereinnahme von rund 201.700 Euro führen wird. Die Landesregierung hat angekündigt, die Hälfte davon zu übernehmen. Somit rechnet der Kämmerer mit einer Mehrbelastung des Stadtetats in Höhe von 100.850 Euro.

Einstimmig abgelehnt hat der Haupt- und Finanzausschuss die Bitte der Verwaltung, die Kita-Beiträge vom 1. August an um 1,5 Prozent anzuheben, um die allgemeinen Kostensteigerungen auszugleichen. Dieser Beschluss führt zu Mindereinnahmen von 10.700 Euro und muss ebenfalls am Donnerstag von der Stadtverordnetenversammlung noch bestätigt werden.

