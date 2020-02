Hattingen/ Sprockhövel. Sturmtief „Sabine“: Kitas des Zweckverbandes sind am Montag geschlossen. Auch erste Schulen in Hattingen und Sprockhövel sagen den Unterricht ab.

Hattingen / Sprockhövel: Diese Kitas und Schulen bleiben zu

Der Kita-Zweckverband des Bistums Essen schließt am Montag seine Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis und im Märkischen Kreis.

Es handelt sich bei der Schließung um eine Sicherheitsvorkehrungen aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“. Ab Sonntagnachmittag bis Montag wird mit orkanartigen Böen gerechnet.

Betroffene Kitas in Hattingen und Sprockhövel

Der Kita-Zweckverband folgt den Empfehlungen der Behörden. „Die betroffenen Eltern seien bereits informiert“, erklärt der Zweckverband auf seiner Homepage.

In Hattingen betrifft das die Kitas Heilig Geist an der Denkmalstraße, St. Christophours an der Bahnhofstraße, St. Josef an der Thingstraße, St. Mauritius an der Essener Straße und St. Peter und Paul am Albertweg. In Sprockhövel betreibt der Zweckverband die Kitas St. Januarius an der Von-Galen-Straße und St. Josef an der Kortenstraße.

Entscheidung der Stadt am Sonntagmittag

Am Dienstag, 11. Februar, sind alle KiTas wie gewohnt geöffnet.

Die Stadt Hattingen will am Sonntagmittag entscheiden, ob sie aufgrund des Sturms Schulen und andere Einrichtungen geschlossen hält.

Unterricht an Schulen fällt aus

Die Gesamtschule Hattingen teilt auf ihrer Homepage bereits mit, dass der Unterricht in den Sekundarstufen I und II am Montag entfällt.

Auch die Realschule Grünstraße hat den Unterricht für Montag bereits komplett abgesagt. „Bei den Schülerinnen und Schülern des 9. Jahrgangs, die sich im Praktikum befinden, entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder den Weg zur Praktikumsstelle antreten. Bitte informieren Sie den Praktikumsbetrieb, wenn Sie den Weg für zu gefährlich einschätzen“, erklärt die Schule auf ihrer Homepage.

Eltern können entscheiden

Die Mathilde-Anneke-Schule in Sprockhövel hat den Unterricht für Montag auf ihrer Website bereits komplett abgesagt.

Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Kreises in Sprockhövel erklärt, dass Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihr Kind am Montag in die Schule schicken. Grundsätzlich abgesagt ist der Unterricht bisher nicht. Gleiches gilt bisher (Stand: Sonntag 9.30 Uhr) für die Grundschulen in Sprockhövel. Die Grundschule Haßlinghausen teilt mit, dass sie, falls der Unterricht ausfällt, am Sonntag gegen 17 Uhr auf ihrer Homepage darüber informiert.