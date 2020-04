Dieses Rezept ist ein Muss an jeder georgischen Tafel

Während die vegane Küche hierzulande eher ein Trend gesundheitsbewusster Großstädter ist, sind vegane Gerichte in Georgien Tradition. Das ehemalige sowjetische Land grenzt an Russland, Aserbaidschan, die Türkei, Armenien und das Schwarze Meer. Die traditionellen Gerichte zeugen von den unterschiedlichen kulinarischen Einflüssen.

Wenngleich Georgien sich westlich orientiert, prägt die Orthodoxe Kirche dort den Alltag der Menschen. Es gibt viele Fastenzeiten, in denen auf tierische Produkte verzichtet wird und deshalb ist Georgien ein wunderbares Reiseland für Vegetarier und Veganer. Eines meiner Lieblingsrezepte, das einfach nachzukochen ist, heißt Nigvsiani Badrijani (so schreibt es sich auf Georgisch: ნიგვზიანი ბადრიჯანი), was so viel wie Aubergine mit Walnuss heißt. Das Gericht eignet sich wunderbar als Fingerfood, zu frischem Blattsalat oder für ein Buffet.

Das vegane Rezept sieht auch ausgefallene Zutaten vor

Für die Zubereitung benötigt man Auberginen, die man der Länge nach in etwa ein Zentimeter dicke Scheiben schneidet. Von beiden Seite werden diese dann mit Salz bestreut, damit sie Wasser ziehen können.

Währenddessen kann die Walnuss-Paste zubereitet werden. Hierzulande erhält man in der Regel keine gemahlenen Walnüsse (wir brauchen für zwei mittelgroße Auberginen etwa 100 Gramm), deshalb kauft man am besten lose Walnusskerne und zerstückelt sie zuhause in Handarbeit; zum Beispiel indem man sie in einem Gefrierbeutel mit einem Nudelholz kleinklopft. Keine Sorge, falls die Kerne nicht ganz fein werden; den Rest erledigt der Mixer oder Pürierstab.

Die Walnuss-Paste wird mit dem Pürierstab zubereitet

Nüsse, gemahlene Koriandersamen (0,5 Teelöffel), etwas Chilipulver, eine Prise Safran, etwas Salz, Knoblauchzehen nach Geschmack (mindestens eine), wer will, kann auch eine Messerspitze Zimt dazugeben, ein Schuss Weißweinessig (alternativ Zitronensaft) und gemahlener Schabziger Klee – der ist in Deutschland jedoch schwer zu bekommen, weshalb ersatzweise ein Viertel Teelöffel gemahlene Bockshornkleesamen genommen werden kann – , werden mit püriert. In manch einem Rezept wird zusätzlich noch roter Pfeffer oder Paprikapulver dazugegeben. Nach und nach 100 ml Wasser zugeben, bis eine Creme entsteht.

Nun die die Auberginen-Scheiben trocken tupfen, damit sie mit Öl in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun gebraten werden können. Nach dem Braten die Scheiben auf Küchenpapier abkühlen und abtropfen lassen. Währenddessen einige Granatapfelkerne bereitstellen und frischen Koriander oder, wer den nicht mag, Petersilie grob hacken. Dann je einen Teelöffel Walnusscreme auf eine Scheibe streichen und zusammenrollen. Die Röllchen auf einem Teller drapieren und mit den Granatapfelkernen und den Kräutern garnieren. Übrigens: Das Gericht wird in der Regel kalt gegessen.