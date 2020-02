EN-Kreis: FDP kritisiert die schleppende Digitalisierung

Eine klare Ansage gab es gleich zu Beginn des Neujahrsempfangs der FDP Ennepe-Ruhr in Hattingen mit NRW-Minister Andreas Pinkwart. Bezogen auf die derzeitigen Thüringer Verhältnisse stellte FDP-Kreisvorsitzender Michael Schwunk klar: „Wir sind eine Partei der Mitte. Es gibt keine Absprachen mit der AfD und es wird sie mit uns nicht geben. Darauf kann sich jeder verlassen.“

Wofür die FDP im EN-Kreis steht, fasste er im Restaurant Diergardt’s Kühler Grund in drei Punkten zusammen: „Wir stehen vor erheblichen Herausforderungen. Das sind die Digitalisierung, der Transformationsprozess und der demographische Wandel.“

Minister Pinkwart fordert beim Empfang der FDP Ennepe-Ruhr schnellere Digitalisierung

Dabei müsse man die Bürger und die Mitarbeiter von Verwaltungen mitnehmen. Vor allem soll sich kreisweit in Sachen Schulbildung etwas tun. Es soll abgestimmte Bildung geben - von der Grundschule bis zur Ausbildung. „Wenn wir immer weniger werden, müssen wir enger zusammenarbeiten.“

Bodo Middeldorf, Abgeordneter der FDP des Landes Nordrhein-Westfalen, kam ebenfalls zum Neujahrsempfang der FDP Ennepe-Ruhr. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Hattingen Andreas Pinkwart fordert mehr Zusammenarbeit Eine riesige Chance für den Umwelt- und Klimaschutz sieht Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart in der sich verändernden Welt. Es müssten aber Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Industrie und Sozialpartner schneller und vor allem zusammen arbeiten. Es würden ab 2030 drei Millionen Arbeitskräfte fehlen, die auch nicht aus dem Ausland hergeholt werden könnten. Das Defizit könne nur durch intelligente Technik aufgefangen werden. Sprich: Digitalisierung.

Was bei einem sehr bürgernahen Vortrag Minister Pinkwart sagte, sprach offensichtlich Bodo Middeldorf, FDP-Landtagsabgeordneten und Ratsmitglied in Sprockhövel, sowie Michael Schwunk, Robin Berg, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen EN, und dem FDP-Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzenden von Wetter, André Menninger, aus der Seele. „Wir müssen uns alle schnell anders orientieren. Diesen Transformationsprozess müssen wir gemeinsam gehen und zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Sonst verschlafen wir den Anschluss.“

Volle digitale Ausstattung fordert die FDP Ennepe-Ruhr

Die Teilnehmer des Neujahrsempfangs der FDP Ennepe-Ruhr-Kreis hören im Restaurant Diergardts Kühler Grund in Hattingen den Rednern zu Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Pinkwart machte an einigen Beispielen klar, was er meint. Und diese Analyse trifft, wie die Mitglieder der FDP im Kreis betonten, für Politik und Verwaltung im gesamten EN-Kreis. „Wir müssen voll digital ausgestattet sein, wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen. Und das dürfen wir nicht. Es geht hier im Land alles viel zu langsam. Es gibt Städte, die schaffen es, die Aufstellung eines Mobilfunkmasten in sechs Wochen zu genehmigen. Stellen Sie doch die Lösungen in den Vordergrund und nicht die Probleme. Es gibt so viele Chancen mit der neuen Technik und die jungen Leuten wollen mit Lust und Spaß an der Zukunft arbeiten und nicht an einem Arbeitsplatz, der ein Museum ist.“

FDP Ennepe-Ruhr will Übersetzer und Vermittler sein

„Daran arbeiten wir ja, aber wir laufen immer wieder vor Wände. In der Politik und in der Verwaltung“, betonten André Menninger und Robin Berg. „Wir müssen noch mehr Übersetzer und Vermittler sein“, zog Bodo Middeldorf Bilanz. „Digitalisierung – das ist unsere DNA. Was dieser Prozess bedeutet, müssen wir der Verwaltung und den Bürgern noch intensiver erklären. Denn jeder kann davon profitieren.“ Man werde das noch deutlicher angehen, versprach Kreisvorsitzender Schwunk. Das Dilemma, dass sich so viele vor der Digitalisierung „verbarrikadieren“, wie Pinkwart es nannte, kennen die Freien Demokraten „zur Genüge“.

Bodo Middeldorf, war es ein Anliegen, zu den Thüringer Verhältnissen etwas zu sagen. „Wir haben früh deutlich gemacht, dass wir das nicht mittragen und haben uns klar geäußert. Jeder, der Mitglied in der FDP ist, stellt sich dem Dialog mit dem Bürger. Wir machen klar, dass wir weit weg sind von Überlegungen in Thüringen. Es war richtig, dass der Bundesvorsitzende Christian Lindner den Schritt rückgängig gemacht hat und auch, dass er in seiner Position gestärkt worden ist. Wir sind gegen extremistische Strömungen und gegen die rückwärts gewandte AfD.“