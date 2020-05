Hattingen: AVU-Krone wird Donnerstag im Internet übertragen

Die Digitalisierung schreitet schneller voran denn je. Da überrascht es wenig, dass auch die Preisverleihung der AVU-Krone am Donnerstag Live-Übertragung im Internet stattfindet – eine Premiere in der Geschichte der Veranstaltung.

42 Projekte von Vereinen und Gruppen galt es in diesem Jahr zu bewerten. 17 Vereine sind zum ersten Mal dabei. Am Donnerstag, 28. Mai, erfahren die Teilnehmer , ob sie zu den glücklichen Gewinnern zählen oder nicht. Ausschlaggebend dafür sind die Wertung der Jury und des Publikums. Das konnte im Vorfeld online über die verschiedenen Projekte abstimmen. Außer dem Hauptpreis und der Publikumskrone werden fünf Sonderkronen in folgenden Kategorien vergeben: Sport, Soziales Engagement, Darstellende Künste, Nachhaltigkeit und Tradition.

Jury besteht diesmal aus sechs Personen

Die Jury besteht in diesem Jahr aus Barbara Lusebrink (Vorstand Tepass Autohaus-Gruppe), Andreas Wiese (Chefredakteur Radio Ennepe-Ruhr), Harald Heuer (Redakteur Funke-Mediengruppe Essen), Armin Suceska (Kommunales Integrationszentrum Ennepe-Ruhr), Philipp Topp (Kreis-Sportbund Ennepe-Ruhr-Kreis) und Klaus Bröking, (ehemaliger Redakteur Westfalenpost EN-Süd).

So können Zuschauer sich einwählen Jeder Interessierte kann der Preisverleihung im Zuge des AVU-Krone-Wettbewerbs beiwohnen. Am morgigen Donnerstag, 28. Mai, geht es um 18.30 Uhr los. Über die beiden folgenden Adressen können Zuschauer und auch Teilnehmer sich in die Übertragung der Verleihung einwählen: www.facebook.com/avu.heimatvorteil/live oder www.avu.de/krone

Grundlegend wird die ganze Preisverleihung anders vonstatten gehen als in den Jahren zuvor. Beiwohnen werden ihr weder die Teilnehmer noch die Jury – zumindest nicht physikalisch. Vor Ort im Betriebsrestaurant der AVU halten sich lediglich Jurymitglied Andreas Wiese und Stefan Erdmann auf, der die Veranstaltung wieder moderiert. Sie kümmern sich gemeinsam um die Übertragungstechnik. Begleitet werden sie von einem AVU-Marketingvertreter, Vorstand Uwe Träris und Pressesprecher Jörg Prostka. „Wir haben die Veranstaltung interaktiv geplant“, verrät Prostka auf Nachfrage. „Es wird Videoanrufe mit ausgewählten Gruppen und Vereinen geben.“ Auch die Mitglieder der Jury stellen sich in einzelnen Videoeinspielern vor und sagen etwas. Die Teilnehmer und alle weiteren interessierten Zuschauer können das Geschehen zuhause von der Couch aus verfolgen.

Publikumsgewinner steht bereits fest

Der Gewinner der Publikumskrone steht bereits fest. Der Hegering Ennepetal konnte sich bei 777 Stimmen mit seinem Projekt „Kitzrettung mit Hilfe von Drohne mit Wärmebildkamera“ durchsetzen und darf sich nun über ein Preisgeld von 500 Euro freuen. Der Gewinner des Hauptpreises, der während der Preisverleihung bekanntgegeben wird, bekommt 3000 Euro. Teilnehmen konnten alle Projekte, die zwischen dem 15. März 2020 und dem 31. März 2021 stattfinden. Die Förderung gilt ausschließlich für die Projekte innerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises und dient nicht für Investitionen oder zum Ausgleich von Energiekosten. Unternehmen und Kommunen durften sich nicht am Wettbewerb beteiligen.

Die AVU vergibt den Förderpreis seit dem Jahr 2015. So will der Energieversorger Projekte, in denen Menschen mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung dazu beitragen, dass die Region lebens- und liebenswert bleibt, unterstützen. Nachhaltigkeit ist dabei ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Im Jahr 2019 hatte die AVU Gruppen und Vereine innerhalb des Wettbewerbs mit einer Summe von insgesamt 38.500 Euro unterstützt.