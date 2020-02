Hattingen Die Feuerwehr in Hattingen ist auf Sturmtief "Sabine" vorbereitet. Bisher war es relativ ruhig. Am Abend werden erste Sturmschäden gemeldet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hattingen: 135 Feuerwehrleute sind in Alarmbereitschaft

Sturmtief "Sabine" versetzt Hattingen in Alarmbereitschaft. Die Schulen bleiben am Montag geschlossen. Auch der Ennepe-Ruhr-Kreis hat inzwischen mitgeteilt, dass an seinen Berufskollegs und Förderschulen am Montag kein Unterricht stattfinden wird.

Städtische und evangelische Kitas Montag geöffnet

Lehrer der Berufskollegs, die ohne Gefahr zur Schule kommen können, kümmern sich um eventuell doch zur Schule Kommende. Die Schule Hiddinghausen bietet für ihre Schüler eine Notgruppe an. Eltern, die sie nutzen möchten, müssen ihre Kinder aber selbst bringen und wieder abholen.

Während der katholische Kita-Zweckverband seine Einrichtungen am Montag geschlossen halten wird, kündigen die Stadt Hattingen und der evangelische Kirchenkreis an, ihre Kitas geöffnet zu halten. Der Kirchenkreis empfiehlt aber, Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen.

Feuerwehr meldet Ruhe bis 20 Uhr

Der Zugverkehr in ganz NRW wurde am Sonntagabend gestoppt.

Die Feuerwehr Hattingen steht bereit für Einsätze. Während es bis 20 Uhr relativ ruhig geblieben war, werden der Feuerwehr nun erste umstürzende Bäume gemeldet. Details gibt es dazu bisher nicht.

Aber die Retter sind gut vorbereitet. Um 17 Uhr hat die Feuerwehr Hattingen eine technische Einsatzleitung unter der Leitung des Standbrandmeisters Tomas Stanke auf der Hauptwache in Betrieb genommen. Damit wird nun die Alarmierung sowie die gesamte Einsatzabarbeitung nich mehr in der Kreisleitstelle koordiniert, sondern in der Einsatzzentrale der Feuerwehr in Hattingen.

135 Feuerwehrleute in Alarmbereitschaft

Derzeit befinden sich 135 ehrenamtliche Einsatzkräfte in direkter Einsatzbereitschaft. Ein Teil der Helfer wird in der Hauptwache am Wildhagen zusammengezogen, um die Einsätze schnell abarbeiten zu können. "Insgesamt konnten wir unsere vorgeplanten Maßnahmen alle umsetzen und sind weiterhin sehr gut auf die bevorstehende Lage vorbereitet", so das Fazit vom Leiter der Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehrleute, die sich zunächst in den Gerätehäuser versammelt hatten, wurden nun vorerst nach Hause geschickt. Dort stehen sie für weitergehende Einsatzlagen, z.B. Brände, zur Verfügung und werden später auch die Einsatzkräfte, die die Sturmfolgen bekämpfen, ablösen.

"Da sich das erwartete Sturmereignis zeitlich nach hinten verschoben hat, sind im Hattinger Stadtgebiet bislang nur zwei wetterbedingte Einsätze angefallen und abgearbeitet worden", berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter gegen 20 Uhr.

Mehr zu Sturmtief "Sabine"

NEWSBLOG: SO WÜTET "SABINE"

FENSTER, DACH, TERRASSE – SO MACHEN SIE IHR HAUS WETTERFEST

STURMTIEF SABINE: ZUG FÄLLT AUS - WIE VIEL ENTSCHÄDIGUNG ES GIBT