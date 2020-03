Hattingen: 22-Jähriger schlägt und bespuckt Ex-Freundin

Ein 22-jähriger Hattinger musste sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten: Ihm wurde zur Last gelegt, seine Ex-Freundin vorsätzlich misshandelt und gesundheitlich geschädigt zu haben. Außerdem habe er sie beleidigt.

So soll der 22-Jährige seine damals 16-jährige Freundin am 24. Juni vergangenen Jahres gegen 21.30 Uhr in der Heggerstraße angespuckt und mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Als sie am Boden lag, packte er sie am Kopf und riss ihr eine „fingerdicke Haarsträhne“ aus, wie es in der Anklageschrift steht. Während der Tat beschimpfte er die junge Frau, die sich mit Schlägen und Tritten wehrte.

Ex-Freund hat sich etwa ein halbes Jahr nach der Tat entschuldigt

Schon vor Vorlesung der Anklageschrift verkündete der Anwalt des Angeklagten, dass sich die beiden Parteien wieder versöhnt hätten. Die Geschädigte bestätigte, dass sich ihr Ex-Freund etwa ein halbes Jahr nach der Tat entschuldigt habe.

Während der sechsmonatigen Beziehung sei es ein, zwei Mal zu solchen Handgreiflichkeiten zwischen den Paar gekommen.

Zum Tatzeitpunkt hatte der 22-Jährige eine neue Freundin und bespuckte seine Ex aus heiterem Himmel. „Ich wollte wissen, was los ist“, erinnert sich die Geschädigte vor Gericht. Es ging wohl um die neue Freundin, die eifersüchtig auf die 16-Jährige war, weil die sich immer noch mit dem 22-Jährigen traf.

Aufgrund von Erinnerungslücken keine konkreten Aussagen zum Tathergang

Vor Gericht konnte der Angeklagte aufgrund von Erinnerungslücken keine konkreten Aussagen zum Tathergang machen. Es habe das Aufeinandertreffen gegeben, den Anlass des Streits wisse er nicht mehr.

Die Vertretung der Staatsanwaltschaft beantragte, das Verfahren nach Paragraf 154 einzustellen. Denn: Gegen den Beschuldigten wurde im September vergangenen Jahres ein zweiwöchiger Jugendarrest wegen einer anderen Straftat verhängt. Außerdem habe die Geschädigte kein Interesse mehr an einer Verfolgung der Straftat.