Hattingen: 560.000 Euro Fördermittel für Schulen angekommen

Hattingen. Hattingen bekommt vom Land 560.000 Euro Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen. Wofür und an welchen Schulen das Geld investiert wird.

Für die Digitalisierung an Hattinger Schulen gibt es Geld vom Land Nordrhein-Westfalen. Zwei Zuwendungsbescheide über zusammen rund 560 000 Euro erreichten die Stadt Hattingen.

Bürgermeister Dirk Glaser freut sich über die Projektförderung: „Gerade in Zeiten von Corona merken wir, wie wichtig die Digitalisierung in allen städtischen Bereichen ist. Mit diesen Fördermitteln können wir die Digitalisierung an den Hattinger Schulen weiter voranbringen.

Zehn Hattinger Schulen bekommen Inhouse-Verkabelungen für die Digitalisierung

„Der Fachbereich Gebäudewirtschaft der Stadt Hattingen kann dank der Projektfördermittel an zehn Hattinger Schulen eine Inhouse-Verkabelung mit Lichtwellenleitern für schnellen Informationstransport durchführen. Dadurch ist zukünftig in allen pädagogischen Räumen der Schulen W-Lan nutzbar. Bis Ende des Jahres erhalten das Gymnasium Waldstraße, die Realschule Grünstraße, die Grundschule Holthausen, die Grundschule Bredenscheid, die Grundschule Blankenstein, die Erik-Nölting-Grundschule, die Weiltor-Grundschule, die Grundschule Oberwinzerfeld, die Grundschule Niederwenigern und die Heggerfeld Grundschule die neue Inhouse-Verkabelung. Ein Fortschritt für die Bildung.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, eine gute halbe Million Euro Fördermittel zu erhalten. Das macht das Bauen deutlich einfacher. Wie bei so vielen Maßnahmen sind wir auf Förderung durch Bund und Land angewiesen. Die können wir bisher erfolgreich für die meisten Baumaßnahmen einwerben“, erklärt Baudezernent Jens Hendrix.

Das Land fördert ebenso die Verbesserung der Hardware

Der zweite Bescheid bezieht sich auf die Beschaffung der erforderlichen Hardware für die neue Inhouse-Verkabelung durch die IT-Abteilung der Stadt Hattingen. Denn erst mit dieser Hardware ist zukünftig in allen pädagogischen Räumen der Schulen W-Lan nutzbar. Außerdem werden für das städtische Gymnasium Waldstraße und für die Realschule Grünstraße für die Nutzung der IT-Grundstruktur erforderliche Anzeige- beziehungsweise Interaktionsgeräte beschafft und montiert.

„Dank der Fördermittel erhalten die Hattinger Klassenzimmer bis Ende des Jahres schnelles W-Lan, damit werden unsere Schulen fit für die Zukunft gemacht“, erklärt Frank Mielke, Leiter des Fachbereiches Personal, Organisation und Datenverarbeitung und Kämmerer der Stadt Hattingen.