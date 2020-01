Hattingen: Alpen-Expedition mit der Ev. Erwachsenenbildung

Die evangelische Erwachsenenbildung erprobt ein neues Bildungsformat, das den traditionellen Expertenvortrag mit eigenem Gesehenen und Erlebten verknüpft. Beim Pilotprojekt mit dem Thema „Die Alpen und der Klimawandel“ machen sich die Teilnehmer dabei zu einer spannenden und informativen mehrtägigen Expedition auf.

„Wir setzen auf einen hohen Erlebnisfaktor“, sagt Matthias Kriese vom evangelischen Erwachsenenbildungswerk Ennepe-Ruhr. „Die Gruppe ist eine Woche lang in den Alpen unterwegs und kann hautnah erleben, wie sich der Klimawandel auswirkt.“ Dazu sind einige Besichtigungen und Begegnungen geplant, die zum Nachdenken und Diskutieren führen sollen.

Expedition soll möglichst viele Perspektiven auf das Thema Klimawandel bieten

Die Expedition in die Alpen soll möglichst viele Perspektiven auf das Thema Klimawandel bieten. So wird ein ökologisch-nachhaltig agierender Bergbauer über seine Produktion berichten, die Teilnehmer erfahren auf einer Wildnistour die bizarr anmutenden alpine Landschaft des Naturwald-Reservats Friedergries, eine Zugspitztour mit Führung und Gesprächen im Schneefernerhaus, der internationalen Forschungsstation, ist eingeplant und neben vielen weiteren Aktivitäten gibt es eine Führung durch die Moorlandschaft Murnauer Moos.

Eine Übernachtung in einer nachhaltig bewirtschafteten Berghütte

Schlafen werden die Teilnehmer zunächst in einem Seminarhaus in Garmisch. Eine Nacht verbringen sie zudem in einer nachhaltig bewirtschafteten Berghütte.

„Durch den vielen Input sollen Diskussionen in der Gruppe aufkommen“, sagt Matthias Kriese. „Deshalb ist eine gute Mischung in der Gruppe wünschenswert, damit auch die Perspektiven der unterschiedlichen Generationen abgebildet werden.“

Die Teilnehmeranzahl ist auf 14 Leute begrenzt, wenige Plätze sind noch frei.

Die evangelische Erwachsenenbildung ist ein öffentlich geförderte Weiterbildungszentrum, das für jeden zugänglich, auch die Alpenexpedition richtet sich an alle Interessierten. „Wir bieten wie die VHS in vielen verschiedenen Bereichen Weiterbildungen an, sei es zum Thema Gesundheit, Beruf und Ehrenamt, Sprachen oder Computer und Medien. Nur haben wir auch einen religiösen Blickwinkel“, so Kriese.

Anmeldungen zur Alpen-Expedition sind direkt bei Matthias Kriese möglich. Kontakt: 02336/4003-47, E-Mail m.kriese@kirche-hawi.de.