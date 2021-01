Hattingen: Arbeitgeber akzeptieren Lockdown - und mahnen

Dirk W. Erlhöfer ist Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen, in den auch Unternehmer aus Hattingen organisiert sind.

Hattingen Arbeitgeberverbände und Handwerkskammer nehmen den verlängerten Lockdown hin. Aber die Existenznot in Hattingen und den anderen Städten nimmt zu.

Home-Office ermöglichen, wo immer es möglich ist. Dies ist das Ergebnis der Beratungen und Entscheidungen von Bund und Ländern in dieser Woche. Weniger die Regelung an sich, sondern vielmehr die einseitige Diskussion und das Bild der „uneinsichtigen Arbeitgeber“ stören Dirk W. Erlhöfer, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen, der für Bochum, Hattingen und die umliegenden Städte zuständig ist.

Betriebe haben sich nicht als Hotspots für Ansteckungen erwiesen

„Die Betriebe haben sich in den letzten Monaten auch deshalb nicht als Hotspots für Ansteckungen erwiesen, weil sie mit hohem Aufwand umfassende Hygienekonzepte penibel umgesetzt und im eigenen Interesse weitreichende Homeoffice-Regelungen aufgestellt haben. Das Bild, dass sich Arbeitgeber in großem Stil dagegen gewehrt und Begehren der Beschäftigten abgeblockt hätten, ist schlicht falsch.“

Eine Anordnung des Gesetzgebers sei daher überflüssig. Allerdings dürfe dies kein Dauerzustand bleiben. „Befristet bis zum 15. März kann ich die Regelung zur Not mittragen. Im Namen der Pandemie-Bekämpfung die von Arbeitsminister Heil schon einmal eingebrachte Home-Office-Pflicht über einen Umweg nun doch dauerhaft implementieren zu wollen, geht natürlich nicht“, so Erlhöfer.

Verlängerung des Lockdowns die Betriebe zunehmend in Existenznot

Handwerkskammer-Präsident Berthold Schröder freut sich, "dass es zunächst nicht zu einem kompletten Wirtschafts-Lockdown kommt". Dennoch bringe die Verlängerung des Lockdowns die Betriebe zunehmend in Existenznot. "Zahlreiche Handwerker mussten ihren Geschäftsbetrieb einstellen, andere leiden unter dem Ausfall ganzer Geschäftsfelder."

Was Schröder zudem mit Sorge beobachtet: "Immer wieder erhalten wir aus den Betrieben die Rückmeldung, dass Hilfen in der Praxis nicht ankommen, weil die Beantragung zu komplex und bürokratisch gestaltet ist oder die Hürden für eine Inanspruchnahme zu hoch angesetzt sind. Die Unternehmen müssen sich auf die Unterstützung der Politik in dieser schwierigen Zeit verlassen können."

