Hattingen: Beim Gesundheitstag geht es um Leib und Seele

Zum bereits 19. Mal findet in diesem Jahr der Hattinger Gesundheitstag statt. „Hattingen mit Leib und Seele“ lautet dabei das Thema, das das Veranstalternetzwerk aus Stadt, Krankenhäusern, Ärzten und Tageseinrichtungen für die Veranstaltung am Samstag, 28. März, im Rathaus am Rathausplatz ausgewählt hat. Je nach Entwicklung wird zudem über das Coronavirus informiert.

Trotz der derzeit steigenden Zahlen von Infektionen sieht Bürgermeister Dirk Glaser bislang indes keinen Grund, den Gesundheitstag abzusagen – zumal es in dieser Stadt bislang keinen einzigen begründeten Verdachtsfall gebe. Das betonte er am Dienstag auf der Pressekonferenz. Man werde am Gesundheitstag allerdings zum Schutz der Besucher zusätzlich zu den Desinfektionsspendern in den WC-Räumen weitere im Eingangsbereich des Rathauses aufstellen – Gebrauchsanleitung inklusive.

Experten des Kreis-Gesundheitsamtes soll erklärenden Vortrag zum Coronavirus halten

Darüber hinaus will das Veranstalternetzwerk für den Gesundheitstag einen Experten des Kreis-Gesundheitsamtes für einen erklärenden Vortrag zum Coronavirus gewinnen, den dieser im Anschluss an die Eröffnung durch Dirk Glaser sowie Dr. Jürgen Bachmann vom Veranstalternetzwerk hält.

Bereits jetzt erwarten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 13 Uhr insgesamt 14 Vorträge von medizinischen Experten, die in etwa halbstündigen Vorträgen Gesundheit von Leib und Seele, deren Wechselwirkungen und Gesunderhaltung beziehungsweise Gesundwerdung unter verschiedensten Aspekten beleuchten.

So etwa spricht Dr. Bernhard Kis, der neue Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Niederwenigern über ADHS, das längst nicht mehr nur bei Kindern ein Thema ist. Es gibt einen Vortrag darüber, wie sich Demenz mittels Bewegung vorbeugen lässt, einen zur Naturheilkunde als Heilung für Körper und Seele, weitere über den Reizdarm und den Reizmagen, die ambulante Reha in Hattingen, zum Thema „Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes: eine gefährliche Kombination“.

Schmerzmediziner verrät, wie ein jeder seine Schmerzabwehr trainieren kann

Orthopäde und Schmerzmediziner Dr. Jürgen Bachmann verrät, wie ein jeder seine Schmerzabwehr trainieren kann, zudem wird erstmals auf einem Hattinger Gesundheitstag das Thema Hypnose behandelt. Und auch einen Vortrag über Rohkost gab es bei einem Hattinger Gesundheitstag bislang noch nicht. Ergänzt wird das vielfältige Vortragsangebot durch rund 30 Stände von Ausstellern.

Zum Abschluss des 19. Gesundheitstages schließlich geht die Podiumsdiskussion in der Zeit von 13.15 bis 14 Uhr der Frage nach, was Leib und Seele denn nun eigentlich zusammenhält. Prof. Andreas Tromm (EvK), Prof. Juris Meier (Klinik Blankenstein), Dr. Bernhard Kis (St. Elisabeth-Krankenhaus), Ralf Meyer (Chef de Cuisine der Augusta-Kliniken) und WAZ-Lokalchef Ulrich Laibacher freuen sich auf Fragen aus dem Publikum. Pfarrer Udo Polenske moderiert.

Auch in diesem Jahr begleitet die WAZ-Redaktion Hattingen den Gesundheitstag. Vor dem Rathaus steht von 10 bis 13 Uhr wieder das WAZ-Mobil und bietet Gelegenheit, mit der Redaktion ins Gespräch zu kommen.

WAZ-Lokalchef Ulrich Laibacher bringt Lob und Tadel der Bürgerinnen und Bürger, ihre Fragen, Anregungen und Ideen zum Thema „Hattingen mit Leib und Seele“ dann in die Diskussionsrunde mit ein.