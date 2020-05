Hattingen: Bredemeiers Frau setzt Pointen im Heimatroman neu

Vor sechs Jahren veröffentlichte der Hattinger Willi Bredemeier seinen „Anti-Heimat-Roman“, der aus der Perspektive eines im Jahre 1940 geborenen Protagonisten den Strukturwandel des Ruhrgebiets thematisiert. Nun erscheint eine zweite überarbeitete neue Auflage - mit neuem Titel: „Der andere Heimatroman“. Gerda Bredemeier, die Ehefrau des Autors, deren Beiträge für das Werk zunehmend wichtiger geworden sind, ist nunmehr gemeinsam mit ihrem Mann als Autorin genannt.

„Im Italienurlaub sind wir den Text gemeinsam durchgegangen“, erinnert sich die 73-jährige Gerda Bredemeier an den Ursprung ihrer Mitautorenschaft. Die Geschichten in dem Roman hätten sich danach zwar nicht wesentlich verändert, aber dadurch, dass sie ihrem Mann sprachliche Änderungen vorschlug, wurde manch' eine Pointe für den "anderen Heimatroman" neu gesetzt.

Mit einem Kurzgeschichten-Wettbewerb nahm alles seinen Anfang

Die Ursprungsversion des "Anti-Heimat-Romanes" entstand dabei so: Ursprünglich hatte der Hattinger Willi Bredemeier, der früher als Journalist tätig war, vor etlichen Jahren nur an einem Kurzgeschichten-Wettbewerb teilnehmen wollen. Als einer von acht Gewinnern aus 170 Einsendungen wurde er dann aber zu einer kreativen Schreibwoche nach St. Moritz in der Schweiz eingeladen. Dort fing er an, seine Kurzgeschichte zum Roman auszuweiten. 800 Seiten umfasste das Manuskript schließlich, das er für den nächstgrößeren Wettbewerb schrieb. „Den habe ich zwar nicht gewonnen, aber ich hatte das Manuskript“, sagt Willi Bredemeier. 2014 erschien dann der auf knapp 500 leserfreundliche Seiten heruntergekürzte "Anti-Heimat-Roman. Bildungsreisen durch ein unbekanntes Land".

Der Lebensweg des Protagonisten trägt autobiografische Züge

Der in diesem beschriebene Lebensweg des Protagonisten Gerd Arens trägt dabei autobiografische Züge Willi Bredemeiers. Das Arbeiterkind wächst bei seiner Tante in Niedersachsen auf, kehrt mit zwölf Jahren nach Dortmund zurück. Der Vater ist Bergmann, das gesamte Umfeld durch die Arbeit unter Tage und die Schwerindustrie geprägt. „Wenn die Geschichte in Dortmund spielt, dann schreib' das doch auch“, schlug die 73-jährige ehemalige Lehrerin Gisela Bredemeier ihrem Mann dabei beispielsweise vor. Anhand des beschriebenen Lebenswegs kann der Leser so nachvollziehen, „wie sich Deutschland in eine akademische Landschaft verwandelt hat“, meint Willi Bredemeier.

Bredemeier: Entwicklung zur Bildungsrepublik ist auch immer mit Schmerzen verbunden

Mit 20 Jahren holte der heute 80-Jährige sein Abitur an einem Abendgymnasium nach, schaffte den Bildungsaufstieg. Er studierte an der Ruhr-Uni Bochum Sozialwissenschaften, lernte dort seine spätere Frau kennen, promovierte in Wirtschaftspolitik, machte sich selbstständig. „Mein Vater hat das nicht verstanden“, sagt Bredemeier. „Die Entwicklung zur Bildungsrepublik ist auch immer mit Schmerzen verbunden. Damals gab es eine große Kluft. Die Kommunikation innerhalb der Familie war nicht mehr möglich.“ So erinnert er sich daran, dass sein Onkel ihm schon als Kind erklärte, dass Lesen verrückt mache.

Auch solche Erfahrungen haben Einzug in den Roman gehalten.

Erschienen ist „Der andere Heimatroman“ im Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin 2020, 474 Seiten, 24,50 Euro, ISBN 978-3-945610-52-7.

Über die Autoren

Gerda und Willi Bredemeier leben seit 1978 in Hattingen-Welper. Sie haben zwei Kinder und vier Enkelkinder. Nach Erscheinen der zweiten Auflage ihres „Anderen Heimatromans“ arbeiten sie an einem weiteren Roman, der das Leben von vielen Bredemeier-Generationen zusammenfasst. Dazu haben die Autoren Interviews geführt und veranstalten jedes Jahr ein großes Bredemeier-Sippentreffen.

Gerda Bredemeier (73) war Realschullehrerin für Mathematik und evangelische Religion in Bochum. Willi Bredemeier gibt nunmehr im 34. Jahr die viermal in der Woche erscheinende Zeitschrift „Password Online" heraus.

Der Corona-Krise gewinnen die beiden auch positive Seiten ab: „Jetzt bekommen wir genügend Zeit zum Lesen.“