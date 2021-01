Hattingen: Bürger ärgert sich über beschädigte Haltestelle

Hattingen An der Waldstraße in Hattingen werden Plakate abgerissen und Müll verstreut. Jetzt fordert ein Anwohner die Entfernung des Unterstandes.

Einen offenen Brief an Bürgermeister Dirk Glaser hat Willi Kriegeskorte geschrieben. Es geht um ständige Beschädigungen, mutwillige Verschmutzungen und einen unerträglichen Zustand an der Bushaltestelle Schulenburg der Linie 359 in Fahrrichtung Bochum-Dahlhausen.

„Als Anwohner der Waldstraße erlebe ich nun zum wiederholten Male, dass die Rückwand des Unterstandes, die auch für die Plakatwerbung genutzt wird, über Nacht beschädigt wird“, schreibt der Hattinger. Die Plakatierung werde großflächig abgerissen und im Umfeld der Haltestelle verstreut. „Der Wind tut sein Übriges.“

„Auch der Abfalleimer wurde auf meine Bitte hin installiert“

Hinzu komme immer wieder der nicht korrekt entsorgte Verpackungsmüll mit Speiseresten, der dann von den Rabenvögeln in seine Einzelteile zerlegt und verstreut werde. Er habe sich bisher immer dafür eingesetzt, dass Zerstörungen und Verunreinigungen beseitigt werden. Ebenso habe er bisher auch dafür gesorgt, dass alterungsbedingte Schäden an der Haltestelleneinrichtung behoben werden. „Auch der Abfalleimer wurde auf meine Bitte hin installiert“, schreibt Willi Kriegeskorte.

Mittlerweile sei er aber der Meinung, dass Menschen, die die Haltestelle immer wieder in einen solchen Zustand versetzen, diesen Service nicht verdient haben. „Ich spreche mich dafür aus, dass der Abfallbehälter am Mast des Haltestellenschildes befestigt und der Unterstand mit der Sitzgelegenheit entfernt wird.“

Nächtlicher Treffpunkt von Autofahrern

In diesem Zusammenhang weist der Hattinger darauf hin, dass sich der Parkplatz am Gymnasium Waldstraße zu einem nächtlichen Treffpunkt von Autofahrern entwickelt hat.

Dagegen spricht sich der Bürger gar nicht aus. Er ist aber der Überzeugung, dass diese Personengruppen den Verpackungsmüll – Getränkeflaschen und -dosen, Imbiss-Verpackungen mit Speiseresten, Servietten, Plastikbesteck und vieles andere mehr – wieder mitnehmen und entsprechend entsorgen sollten, anstatt alles der Allgemeinheit zu überlassen.

Der Hattinger hat aus den vergangenen Tagen Fotos mitgeschickt. Sie sprechen eine eigene Sprache. Kleine Stücke von Plakaten und großflächig abgerissene Werbung fliegt auf der Straße und in den Vorgärten herum. Heruntergerissene Papierfetzen hängen von der Plakatwand. In der sonst gepflegten Umgebung sieht die Fläche um die Haltestelle einfach schäbig und widerlich aus.

