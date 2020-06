Hattingen: Bürger beschäftigen Nahverkehr und Parkprobleme

Corona war bei der ersten rollenden Bürgersprechstunde seit der Kontaktbeschränkung überhaupt kein Thema. Stattdessen trugen die Menschen Bürgermeister Dirk Glaser ihre Beschwerden vor rund um den Nahverkehr – mit der S 3 und den Bussen in Welper – und das Parken.

Immer wieder Probleme mit der S-Bahn

Nicht nur Blankensteiner zog es bei regnerischem und kühlen Juniwetter in den Stadtteil. Auch Frank Röhle kam vorbei, um seine Situation zu schildern. Er wohnt in der Südstadt und ist seit 30 Jahren Bahnfahrer. Rein in die Bahn und bequem in Essen an seinem Arbeitsplatz ankommen, das gehöre leider der Vergangenheit an. „Der Preis für das Monatsticket wird jedes Jahr angehoben, dafür wird der Takt schlechter“, schilderte er seine Erfahrungen.

Mit Abstand aber offenen Ohren begegneten Bürgermeister Dirk Glaser (links) und Ortsbürgermeister Thomas Dorndorf-Blömer den Bürgern. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Seit einiger Zeit sei das Chaos mit der S 3 wirklich perfekt. „Ich habe ja noch Glück, weil ich flexible Arbeitszeiten habe“, sagt Röhle. Aber, wer auf Pünktlichkeit beim Bahnfahren angewiesen sei, habe seit Monaten wirklich schlechte Karten. In Essen gebe es immer noch eine Baustelle. Konsequenz: Man müsse in Steele-Ost von der S 3 in die S 1 umsteigen. Er habe das Problem auch schon dem Hattinger SPD-Bundestagsabgeordnetem Ralf Kapschack vorgetragen. Die Antwort sei gewesen, dass man an dem Problem arbeite. Aber vorangekommen sei man bisher nicht.

Bürgermeister hofft auf Besserung

Das unerfreuliche S 3-Kapitel kennt natürlich auch Dirk Glaser. „Ich bin da ganz bei Ihnen“, betonte er und hofft mit den leidgeprüften Bahnfahrern auf baldige Besserung. Abellio, erklärt Frank Röhle, habe wirklich tolle Züge, fahre zurzeit aber nicht mehr. „Jetzt wird ein Nostalgiezug eingesetzt, der immer quietscht“, erklärt der Südstädter. Er wünscht sich, dass endlich auch eine stattliche Summe in den Nahverkehr fließt und nicht die Milliardenhilfe für die Bahn in diesen Coronazeiten ausschließlich dem Fernverkehr zugutekommt.

Beschwerden über Busse und wildes Parken in Welper

Über zu viele Busse in Welper, die zu lang und zu laut sind, beschwerte sich ein anderer Bürger, der sportlich mit dem Fahrrad angereist war. Es sei für diese riesigen Busse vor allem zu eng, wenn sie sich in dem Stadtteil begegnen, kritisierte er. Anwesend bei der ersten direkten Bürgersprechstunde nach der längeren Coronapause war auch Thomas Dorndorf-Blömer (SPD), seit Mai neuer Ortsbürgermeister für Welper und Blankenstein.

Nächste Termine der Bürgersprechstunde Diszipliniert nach Corona-Regeln trugen die Bürger dem Stadtoberhaupt Dirk Glaser ihre Anliegen vor. Dieses Mal stand der Bus des Ordnungsamtes auf dem Rewe-Parkplatz in Blankenstein. Unterstützung gab es von Stadtmitarbeiterin Petra Wendt-Schmidt und Andreas Gehrke von der Freiwilligenagentur im Holschentor. In der Coronazeit hatte die Bürgersprechstunde nur telefonisch stattfinden können. Die geplanten nächsten Termine sind: Freitag, 21. August, 11 bis 12.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Welper, Dienstag, 1. September, von 14.30 bis 16 Uhr vor dem Reschop-Carré und am Donnerstag, 1. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Holthausen.

Als langjähriges Ratsmitglied sind für ihn Sprechstunden in den Stadtteilen nicht gerade neu. „Aber da sucht häufig gar kein Bürger das Gespräch, anders als hier“, sagt er. Immer wieder kam das Thema falsches oder wildes Parken auf, über das sich eine Frau beschwerte. Man solle doch von Seiten der Stadt mal mehr hinschauen, war ihr Wunsch. Thomas Dorndorf-Blömer kennt das Problem nur zu gut: „Vor allem in Welper in den Siedlungen, die vor Jahrzehnten gebaut wurden oder schon hundert Jahre stehen, ist das ein wirklich ein großes Problem. Das kenne ich aus Erfahrung“.

Reinigung der Friedrichstraße gewünscht

Aber, er hat auch Verständnis für die Bürger, die in diesen Siedlungen schon lange wohnen. „Was sollen die Leute denn machen, die Sträßchen sind sehr schmal und mittlerweile hat jeder ein Auto, das er ja irgendwo abstellen muss.“ Es ist für ihn noch ein Unterschied, ob jemand wirklich so parkt, dass niemand mehr mit dem Kinderwagen oder dem Rollstuhl auf dem Bürgersteig weiterkommt oder ob man mit einem Rad auf dem Bordstein steht.

Eine Bitte trug eine Bürgerin Dirk Glaser vor. „Die Friedrichstraße wird wirklich nie gesäubert. Vielleicht kann man mal einführen, dass auf einer Seite für wenige Stunden das Parken untersagt wird, damit gereinigt werden kann“, so ihre Anregung. Ein großes Lob hatte eine andere Dame, die gerade bei einem Arzt in Bochum war. „Da war die Praxis rappelvoll. So etwas habe ich in Hattingen in Coronazeiten nie erlebt.“