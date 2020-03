Hattingen: Bürgerverein will Nahversorger für Bredenscheid

IKZ-Home Auftakt-Aktion für die Unterschriftensammlung

Der Bürgerverein Bredenscheid-Stüter startet an diesem Wochenende seine Unterschriftensammlung für einen Nahversorger im Stadtteil.

Treffpunkt für die Auftakt-Aktion ist am Samstag, 14. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am Spielplatz am Wander- und Radweg in Bredenscheid (in der Nähe des Übergangs Elfringhauser Straße).

In den kommenden Tagen bis etwa Ende März werden dann Mitglieder des Vereins auch von Haus zu Haus gehen und Unterschriften sammeln.