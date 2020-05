Hattingen: Bus-Unternehmen Schiwy bei Demo vor dem Landtag

Hattingen. Demo in der Corona-Krise: Das Unternehmen Schiwy aus Hattingen fährt MIttwoch mit seinem Oldtimer-Bus zum Landtag und kämpft um seine Zukunft.

Der Regional-Verband für Omnibus-Unternehmen NWO organisiert einen bundesweiten Aktionstag „Rettet die Busunternehmen“ am Mittwoch, 27. Mai. Auch das Unternehmen Schiwy aus Hattingen nimmt an der Demo am Düsseldorfer Landtag teil.

„Wir fahren mit dem Oldtimer-Bus hin“, sagt Gabriele Engelhard. Laut NWO hat der lang anhaltende Shutdown der Wirtschaft die privaten Omnibusunternehmen in NRW hart getroffen. Existenzen vieler NWO-Mitgliedsbetriebe stünden auf dem Spiel.

Der Reisebusverkehr ist vollständig zum Erliegen gekommen

Zeitweise wurden Schülerverkehre eingestellt und der ÖPNV deutlich reduziert. Der Reisebusverkehr ist vollständig zum Erliegen gekommen. Gerade Unternehmen mit vielen modernen, umweltfreundlichen Reisebussen stünden vielfach vor dem Aus. Noch immer gilt auch in NRW aufgrund der Corona-Pandemie ein komplettes Verbot touristischer Reisebusverkehre, während andere Branchen schon von Lockerungen profitieren. Die durch traditionsreiche Familienunternehmen geprägte Busbranche sei – als Träger des ÖPNV und des Schülerverkehrs – im Flächenland NRW systemrelevant und nun strukturell massiv bedroht.