Hattingen: Comedy und Kino unter freiem Himmel ab 19. Juni

Robert Laube und Uli Wilkes wollen Hattingen Kultur anbieten – und deshalb soll am 19. Juni ein Autokino und -theater neben dem alten Hütten-Hochofen starten. Der Leiter des LWL-Industriemuseums und der Macher des Kleinkunst-Ladens Kleine Affäre in Blankenstein bieten 22 Veranstaltungen an, zur Hälfte Comedy und Kabarett, zur Hälfte Kino.

75 Autos werden zugelassen, die Leinwand ist zwölf mal sechs Meter groß

Das LWL-Industriemuseum Henrichshütte und die Kleine Affäre in Blankenstein planen 22 Veranstaltungen auf dem Platz neben dem Hochofen durchzuführen. Foto: pk-foto

75 Autos werden zugelassen, jedes darf mit zwei Personen besetzt sein. Die Leinwand ist zwölf mal sechs Meter groß. Mithören sollen die Besucher über eine UKW-Frequenz im Autoradio, die bei der Bundesnetzagentur beantragt ist. „Das Bauordnungsamt muss unseren Plan noch absegnen – auch dass ab dem 1. Juli eventuell eine zusätzliche Distanz-Bestuhlung möglich ist“, sagt Robert Laube.

Laube und der Landschaftsverband bespielen die Freitage, Wilkes und seine Mitstreiter die Samstage – und die stehen dann unter dem Motto „Kleine Affäre außer Haus“. „Für unsere Veranstaltungen möchte ich noch Musiker hinzubitten, die ein Warm-up in der blauen Stunde machen“, so Robert Laube. Denn: „Wir können zu der Jahreszeit ja erst gegen 22 Uhr mit den Vorführungen beginnen.“

Welche Filme gezeigt werden, wird zurzeit besprochen

Welche Filme gezeigt werden, wird zurzeit besprochen. Klar ist, dass das Hüttenkino für die Besucher kostenlos sein wird. „Wir werden aber Online-Tickets vergeben, um den Zugang zum Gelände zu regeln“, erklärt der Museumsleiter.

An den Samstagen stehen dann elf Comedy- und Kabarett-Abende auf dem Plan: Für den Auftakt am 20. Juni hat Abdelkarim („heute­show“) zugesagt, der sein Soloprogramm präsentiert, in der Woche danach kommt Ingo Appelt. Organisator Uli Wilkes erwartet zudem u.a. Sarah Bosetti, Markus Krebs und Urban Priol in Hattingen.

Ab Juli soll es 80 zusätzliche Plätze auf Sofas und anderen Sitzgelegenheiten geben

Ab Juli würde er gerne Misch-Veranstaltungen anbieten – will sagen: Zu den 75 Auto-Plätzen soll es Sofas, Longchairs und andere Sitz-Gelegenheiten für bis zu 80 Besucher direkt vor der Bühne geben. „Sparkasse und Volksbank unterstützen uns dabei“, freut sich Wilkes.





Der Vorverkauf für „Kleine Af­färe außer Haus“ soll am Freitag, 22. Mai, über die Internetseite www.kleine-affaere.de beginnen.