Hattingen: Corona-Jahr war für Bernd Jeucken ein gutes Jahr

Hattingen Leiter der Stadtbibliothek Hattingen, die ihren 100. Geburtstag feierte, lobt Einsatz des Teams im Corona-Jahr. Jetzt geht er in den Ruhestand.

390 Monate lang, so hat Bernd Jeucken ausgerechnet, hat er die Stadtbibliothek Hattingen geleitet. 2020 ist für ihn ein besonderes Jahr gewesen. Es ist sein letztes Berufsjahr, das 100. der Stadtbibliothek Hattingen - und geprägt durch die Corona-Pandemie. Es bleibt ihm durchaus positiv in Erinnerung.

Sich langsam auf den Ruhestand einzustimmen, das war nicht Jeuckens Ding. Und das ließ die Corona-Pandemie sowieso nicht zu. "Ich hatte das Gefühl, ich wurde hier noch gebraucht." Zum Beispiel, um einen Lüfter vom Strätlingshof zu organisieren, mit dem die Bibliothek die Zeit bis zum Eintreffen des von der Stadt bestellten Lüfters überbrückt.

Leiter der Stadtbibliothek Hattingen lobt Engagement des Teams im Corona-Jahr

Jeucken strahlt, wenn er zurückblickt auf das Jahr, das den großen Scheiben der Stadtbibliothek im Reschop-Carré Smileys mit Maske und einen Riesen-Regenbogen beschert hat. Der Grund: "Der Zusammenhalt des Teams war wunderbar. Das ist einfach ein Dream-Team, das Unglaubliches geleistet hat", schwärmt Bernd Jeucken (65) von seinen 13 Mitarbeitern.

Alle hätten sich eingebracht. Und zügig den Bring-Service während der durch Corona bedingten Schließung vom 13. März bis zum 3. Mai organisiert. Die Daten weiß er auswendig. "Da haben wir dann für unsere Kunden Medien herausgesucht und geliefert." Auch die Onleihe laufe gut.

In 2020 hat die Bibliothek viel investiert in die technische Ausstattung

Jeucken freut sich, dass er im vergangenen Jahr noch mal Geld in Tonie-Figuren stecken konnte, in Kinder- und Jugendbücher. Und dass Geld aus einem Förderantrag für das Projekt Makerspace eingesetzt werden konnte. Als Makerspace bezeichnet man ein Labor zum Ausprobieren von Kreativtechniken und einen Ort des Wissenstransfers. "Wir haben einen 3D-Drucker angeschafft, VR-Brillen, einen Plotter." Eigentlich wollte er diese neuen Errungenschaften für 20.000 Euro, die in Seminaren eingesetzt werden sollen, noch der Öffentlichkeit vorstellen. Dazu ist es innerhalb seiner Amtszeit nun nicht mehr gekommen. Das stört ihn aber nicht. Weil es ihm um die Sache geht, nicht um sich selbst.

Mittels eines zweiten Förderantrages hätte in 2020 auch noch das neue Rückgabe-Gerät vor der Tür stehen sollen. Doch Corona hat hier zur Verzögerung geführt. Aber selbst diesem Umstand kann Jeucken noch Positives abgewinnen. "Dann kommt es in 2021 in Kombination mit neuer EDV."

Nutzer fragten stark Kinder- und Jugendliteratur nach

Im Corona-Jahr sei Kinderliteratur "en masse" gefragt worden. Überhaupt ist die Kinderecke, das "Aquarium", sein Lieblingsplatz in der Bibliothek. Denn Bildung liegt ihm am Herzen. "Ich habe gemerkt, wie sehr Corona doch Bildungsdefizite verursacht", bedauert er. Darum sei es so wichtig, jetzt Kinder und Jugendliche besonders zu unterstützen. 80 bis 90 Prozent der Bibliotheksnutzer sind Familien, weiß Jeucken.

Dies Klientel war ihm in den 32 Jahre und sechs Monaten immer wichtig. Soll Jeucken ausdrücken, wie die Zeit in Hattingen für ihn war, sagt er: "Wie das Märchen Das hässliche Entlein. Denn ein hässliches Enlein, das war die Stadtbibliothek in ihren Räumen an der Bredenscheider Straße, als ich im Juli 1988 angefangen haben. Und wie in der Geschichte hat sie sich zum stolzen Schwan im Reschop Carré entwickelt."

Stadtbibliothek entwickelt sich vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan

Das Märchen hat Jeucken übrigens einst für Bredenscheider Grundschüler an den Teichen der Paasmühle gelesen. "Darauf werde ich heute noch angesprochen", sagt Jeucken, der seit zehn Jahren sonntags auf die Facebook-Seite der Stadtbibliothek die Rubrik "Lürick am Sonntag" pflegt, ein Gedicht plus Bild einstellt.

Die Deutschlehrerin hat im damals 16-jährigen Jeucken die Begeisterung für Bibliotheken entfacht. "Sie fragte mich, ob ich die Schulbibliothek machen will. Ich fand Spaß daran." Sport hat Jeucken eigentlich in Köln studieren wollen, doch dafür war sein Abitur-Schnitt nicht gut genug. Also wurde er Bibliothekar.

Die inhaltliche Arbeit der Bibliothek hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen

Weil sich danach kein Job in Köln fand, ging er zur Kreisbücherei in Bergisch-Gladbach, von dort als stellvertretender Leiter zur Stadtbibliothek in Werne an der Lippe. "Das war eine Top-Bibliothek in tollen Räumen, die früh EDV eingeführt hat." Von dort kam er nach Hattingen. "Im Vergleich zur Bibliothek in Werne war die in Hattingen wirklich ein hässliches Entlein."

Trotz der Bedingungen habe die Bibliothek schon an der Bredenscheider Straße viel angeboten: Bilderbuchkino, Harry-Potter-Party, Experimente-Workshops. "Diese inhaltlich tolle Arbeit hatte Erfolg." Sie bescherte Hattingen die Teilnahme am Projekt "Medienpartner Biblio­thek und Schule: Lese- und Informationskompetenz NRW" von Bertelsmann-Stiftung und NRW-Ministerium.

Umzug ins Reschop Carré 2009 sieht Bernd Jeucken als Glücksfall

Dass sich das hässliche Entlein entwickeln konnte, sei dem Engagement des Teams zu verdanken, beschreibt Jeucken. Und er gesteht, dass er in seine Mitarbeiter in seiner Anfangszeit "nicht immer so mitgenommen hat, wie es nötig gewesen wäre". Das hat sich im Laufe der Jahre gründlich geändert. "Und im Corona-Jahr hat sich gezeigt, wie selbstständig und eigenverantwortlich alle arbeiten."

Als Glücksfall bezeichnet Jeucken den Umzug ins Reschop Carré im Jahr 2009. Die Bibliothek mausert sich zum Aushängeschild. "Wegen der Kombination aus Kommerz und Kultur in einem Gebäude kamen viele Vertreter von Goethe-Instituten beispielsweise aus Moskau und Südamerika", erinnet sich Jeucken. Im Bibliotheks-Ranking konnte die Bibliothek mehrfach punkten.

Trotz Corona konnte die Stadtbibliothek ihre Veranstaltungsreihe durchführen

Froh ist er, dass er die zum 100. Geburtstag der Bibliothek trotz Corona noch durchführen konnte - im Reschop-Carré. "Wir waren durch mit der Veranstaltung, danach wär dann auch wegen Corona nichts mehr möglich gewesen."

Im Ruhestand will er mehr Radfahren, vielleicht geführte Wanderungen anbieten. Ideen hat er viele. "Das überlege ich jetzt in Ruhe."

Literaturtipp von Bernd Jeucken

Bernd Jeucken schätzt das Buch der Autoren Harald Lesch und Thomas Schwartz "Unberechenbar - Das Leben ist mehr als eine Gleichung". "Da geht es auch um die Gefahren der künstlichen Intelligenz. Das ist sehr spannend geschrieben." Zudem empfiehlt er Krimis von Garry Disher. "Hat man einen gelesen, will man die anderen unbedingt auch lesen."