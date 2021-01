Hattingen: Das Chaos bei der Müllabfuhr ist eine Frechheit

Hattingen Die neue Abfall-App ist eine tolle Sache. Die Stadt Hattingen sollte sich aber auch um ihre Kernaufgaben kümmern und die Müllabfuhr sichern.

So schön die neue App als zusätzliches Angebot auch ist, so unerträglich bleibt die Sturheit der Stadtverwaltung, was die Müllberge über Weihnachten und den Jahreswechsel angeht.

Vor einem Jahr schon hatten sich viele Hattingerinnen und Hattinger massiv geärgert, weil Restmüll und Gelbe Säcke vor, zwischen und nach den Feiertagen bis zu vier Wochen liegen blieben. Damals war das mit einer Umstellung bei den Abfuhrbezirken begründet worden.

Zum Jahreswechsel 2020/21 hat sich das Müllchaos wiederholt

Die Stadt entschuldigte sich für das Chaos und bot eine Ausnahmeregelung an: Betroffene Bürger durften bei der nächsten Abholung zusätzlichen Restmüll neben die Tonnen stellen, ohne dafür extra zahlen zu müssen.

Zum Jahreswechsel 2020/21 hat sich das Müllchaos auch ohne Veränderungen in den Abfuhrbezirken wiederholt. Wieder blieben Restmüll und Gelbe Säcke vielerorts vier Wochen liegen. Warum? „Weil durch die Lage der Feiertage vier reguläre Abfuhrtage nicht gewährleistet werden können“, so die Stadt.

Kein Personal für zusätzliche Touren

Wegen der Personallage hätten keinen zusätzlichen Touren, auch nichts samstags, angeboten werden können. Dies würde überdies zu höheren Müllgebühren führen, droht die Stadt. Eine Frechheit.

Dass die Müllabfuhr zwischen den Jahren vernünftig organisiert werden kann, zeigen viele andere Kommunen. Die Stadt Hattingen sollte erst einmal ihre Kernaufgaben sauber erledigen und sich danach um Vorzeige-Apps kümmern.

