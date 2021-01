Hattingen: Das Corona-Jahr von Arzthelferin Maren Schmidt

Die Corona-Pandemie hat das Arbeitsaufkommen von Maren Schmidt, Arzthelferin bzw. medizinische Fachangestellte in einer Hausarzt-Praxis in Hattingen, massiv erhöht.

Hattingen Seit 1993 arbeitet Maren Schmidt in der Hausarzt-Praxis Rusche & Rusche in Hattingen. So hat sie das Corona-Jahr erlebt - beruflich und privat.

Wie viele Anrufe sie in den vergangenen Wochen und Monaten tagtäglich entgegengenommen hat: Maren Schmidt hatte nun wirklich keine Zeit, das auch noch zu zählen. Morgens um 7.30 Uhr, wenn sie ihren Dienst in der Gemeinschaftspraxis Rusche & Rusche begann, klingelten die Telefone los – und ab da durch bis zum Dienstschluss. Die Corona-Pandemie hat das Arbeitsaufkommen der medizinischen Fachangestellten und ihrer Kolleginnen massiv erhöht.

"Es besteht bei vielen Bürgern eine große Unsicherheit wegen Corona"

Maren Schmidt aber ist keine, die darüber klagt. Auch noch bei der x-ten Patientennachfrage wegen der Grippeschutzimpfung, eines Corona-Schnelltests oder sonst noch was, bei jedem noch so genervten Anrufer, bleibt sie gelassen. „Es besteht ja bei vielen Bürgern eine große Unsicherheit wegen “, sagt sie. „Da sind auch Hausarzt-Praxen als Auskunftsstelle sehr gefragt.“ Selbst ihre Kolleginnen, gesteht sie, fänden ihre trotz allen Stresses stets ruhige Art indes erstaunlich. „So tiefenentspannt wie Du würden wir auch gern sein“: Diese Bemerkung höre sie regelmäßig. „Ist wohl Typsache“, glaubt die 44-Jährige.

Seit dem Jahr 1993 arbeitet sie in der hausärztlichen Praxis auf der Friedrichstraße, „in einem tollen Team“. Nach ihrer Ausbildung – damals noch zur Arzthelferin, "meinem Traumberuf" – ist sie dort geblieben bis heute. Seit sie vor neun Jahren eine Zusatzausbildung zur EVA, zur entlastenden Versorgungsassistentin, absolviert hat, sieht Maren Schmidt manche Patienten dabei nicht nur in der Praxis, sondern besucht diese bei Bedarf auch zu Hause. Um Verbände zu wechseln, ihnen Blut abzunehmen, den Blutdruck zu messen.

Aushilfsweise in der eigens wegen Covid-19 eingerichteten Infektionspraxis tätig

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr ist sie zudem aushilfsweise zusammen mit einem Arzt des Teams in der eigens wegen Covid-19 eingerichteten Infektionspraxis auf der Friedrichstraße 22 tätig – zur Versorgung auch von Corona-Patienten. Einige waren darunter, die mussten später in eine Klinik eingewiesen werden, sagt die 44-Jährige. Eine ältere Frau, langjährige Patientin in der Praxis Rusche & Rusche, sei sogar verstorben. "Das beschäftigt einen schon, da trauert man mit den Angehörigen mit", sagt sie stockend.

Große Sorgen, sich im Job selbst mit dem Virus zu infizieren, hat Maren Schmidt dennoch nicht. “Wir arbeiten ja in voller Schutzkleidung, nach jedem Patienten wird alles desinfiziert. Ich glaube, das Ansteckungsrisiko beim Einkaufen ist größer."

Corona hat ihr Leben ganz schön durcheinandergewirbelt

Ihr Leben, betont Maren Schmidt, "hat Corona allerdings ganz schön durcheinandergewirbelt". Nicht nur wegen des deutlich erhöhten Patientenaufkommens, der vielen, oft auch ängstlichen Fragen, die ihr von Patienten gestellt werden. Die Pandemie hat für Maren Schmidt auch viel verändert im Privaten. Zwei Kinder im Grundschulalter hat sie, beide hatten während des ersten Lockdowns wie alle Schüler Homeschooling. "Da habe ich nach der Arbeit noch mit dem Kleinen die Buchstaben gelernt und mit der Großen das Einmaleins – das ist schon eine Herausforderung", sagt sie.

Ihr Sohn war wegen der Corona-Infektion eines Mitschülers später zudem zwei Wochen in Quarantäne, alles umorganisieren mussten sie und ihr Mann (der dann während der Zeit zu Hause blieb) da - und ängstliche Fragen des Erstklässlers beantworten. "Wir versuchen, zu Hause Ruhe zu bewahren", sagt Maren Schmidt. Aber Covid-19 sei auch daheim "ein ständiger Wegbegleiter". Der ihre Kinder seit Wochen keinen Vereinssport mit den Kumpels mehr machen lasse, die Treffen der Familie mit Freunden auf ein Minimum reduziert habe. Nicht einmal die Geburtstage wurden gefeiert.

Plötzlich war mehr Zeit da für die Kernfamilie

Es habe einige wenige Momente gegeben in diesem Pandemie-Jahr 2020, wo sie die häusliche Entschleunigung sogar mal genossen habe, gesteht Maren Schmidt. Weil plötzlich mehr Zeit da war für die Kernfamilie. "Aber eigentlich kann ich auf Corona ganz gut verzichten!"

Sie hofft, dass sich die Corona-Lage entspannt

Dass das Leben "hoffentlich wieder etwas normaler wird und sich die Corona-Lage entspannt“, darauf hofft Maren Schmidt (44) für 2021. Und sie verrät nach einer kurzen Pause, dass sie sich auf die Sommerferien freut: Für diese haben die Schmidts nämlich bereits eine Ferienwohnung auf einem Bauernhof in der Rhön gebucht.

Trotz der Krise weiterhin optimistisch zu bleiben, kann ja keineswegs schaden.

